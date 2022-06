K zemi padol ako podťatý! Američanovi stačilo na brutálne K.O. 58 sekúnd

Zápasník so skúsenosťami z prestížnej organizácie UFC svojmu rivalovi nič nedaroval. Už od úvodného gongu zaplavil svojou súpera Maycona Mendoncu spŕškou úderov. Na ten rozhodujúci napokon vôbec dlho čakať nemusel.

Dve sekundy ostávali do uplynutia prvej minúty, keď prišiel tvrdý direkt a bolo po zápase. Brazílčan padol k zemi ako podťatý a Sabah Homasi sa mohol radovať z druhého víťazstva po sebe. Americký bojovník opäť neostal nič dlžný svojej povesti, keďže pridal už svoje siedme kariérne K.O. v prvom kole.

