Veterné počasie opäť poznačilo výkony na pétéeske: Splnený sen jedinej slovenskej víťazky

Dážď, ale najmä vietor a chlad si vybrali daň v podobe kvality výkonov na 57. ročníku atletického mítingu P-T-S. Mnohí zaostali za tým, čo túžili predviesť, no našli sa aj takí, ktorí milo prekvapili. Do tejto skupiny patrí výkon prekážkarky Daniely Ledeckej (25), ktorá sa postarala o jediné slovenské víťazstvo na podujatí.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rodáčka z Nitry ovládla kvalitne obsadený beh na 400 metrov cez prekážky časom 57,12 sekundy, ktorý síce nebol jej najlepší (ten zabehla v pondelok v Prahe na Odložilovom memoriáli - 56,01 s), ale vzhľadom na poveternostné podmienky to nebolo najhoršie.

Zverenka trénerky Kataríny Adlerovej po pretekoch priznala, že na pétéesku chodí už roky, ale ešte nikdy sa jej nepodarilo vyhrať. „Je to fantastický pocit, že sa mi podarilo zvíťaziť práve na domácej pôde a v takej kvalitnej konkurencii. Čas nie je taký, aký sme chceli, na prvej dvojstovke fúkal silný protivietor. Snažila som sa bojovať až do konca a podarilo sa mi to,“ spustila Daniela, ktorá nezabudla poďakovať divákom za podporu.

Okrem víťazstva ju potešili aj body do rebríčka pre postup na vrcholy tohto atletického leta, a to MS či ME. Za výhru ich získala rovnú stovku. „Tá stovka mi môže pomôcť dostať sa na niektorý z vrcholov sezóny,“ dodala ešte sympatická atlétka, ktorá skvele zaskočili za zranenú slovenskú jednotku a európsku šampiónku do 23 rokov v tejto disciplíne Emmu Zapletalovú. Tá v Šamoríne bola, ale len v civile. Zranený členok jej stále nedovoľuje trénovať naplno.

NESPOKOJNÁ NAJLEPŠIA

Atleticky najhodnotnejší výkon podala v Šamoríne drobučká etiópska bežkyňa Gudaf Tsegayová, ktorá v jednom behu dala dva rekordy mítingu, a to na 5 000 m časom 14:31,91 min. i na 3 000 m časom 8:42:19, no v cieli spokojná nebola...

„S časom nie som spokojná, pretože si myslím, že mám na to bežať pod 14:20 min. Prsty v tom mal protivietor na protiľahlej rovinke," vyhlásila.