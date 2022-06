Majk Spirit sa chystá oskalpovať Separa!

Už tento piatok zažije Bratislava adrenalínovú zábavu, akú ešte naozaj nezažila. Fight Night Challenge 2 sľubuje nezabudnuteľnú šou. Proti sebe nastúpia slávni profesionálni bojovníci a raperi. Všetci sa chystajú prekračovať svoje hranice. Tešiť sa môžete na zápasy Patrika „Rytmusa“ Vrbovského, Attilu Végha, Separa, Majka Spirita a ďalších osobností! Všetci to berú naozaj vážne. Dôkazom je i slovná prestrelka Majka Spirita so Separom, ktorému hrozí skalp! Fight Night Challenge 2 bude v piatok 3.6. v NTC Aréne v Bratislave. Začne sa o 18.00.

Nadšenci adrenalínovej zábavy sa majú na čo tešiť! Už tento piatok si naživo užijú adrenalínovú zábavu, aká tu dávno nebola. V ringu sa proti sebe postavia slávni fighteri a raperi. Najmä pre chalanov z hip-hopovej scény je to riadne vykročenie z komfortnej zóny a podľa ich vyjadrení sa zdá, že to berú naozaj vážne

„Keď sa povie Separ, momentálne mi napadne jediné – čistá rivalita. Viem, že čávo teraz síce nenosí vlasy, no aj tak chcem jeho skalp!,“ vraví Majk Spirit, ktorý sa v ringu postaví práve proti spomínanému Separovi. Ten sa smeje a spolu so svojim trénerom Majkovi odkazuje: ,,Na to by musel mať kvalitného trénera."

Isté je, že nezostane len pri slovných prestrelkách. Majk Spirit dokonca v rámci prípravy strávil istý čas v Thajsku, kde si zlepšoval svoju kondíciu a techniku. „Už dlhšie som hľadal tú správnu športovú výzvu a Fight Night Challenge prišlo v pravý čas. Chcem dokázať všetkým, no najmä sebe, že tak, ako dokážem „bojovať“ slovami a myšlienkami v muzike, dokážem bojovať aj päsťami a srdcom v ringu,“ prezrádza slovenský raper.

Ani pre Separa nie je cieľom samotný zápas, ale cesta k nemu, ktorá podľa jeho slov vôbec nie je jednoduchá. „Musel som upraviť celý svoj režim, počnúc spánkom, ale tiež stravu i pohyb,“ vysvetľuje Separ. „Potreboval som to, pretože som sa zotavoval z ťažkého životného obdobia. Dosť mi to pomohlo, teraz mám každý deň v týždni tréningy. Vďaka tomu sa po fyzickej stránke dávam veľmi rýchlo dokopy. Čo sa týka tej psychickej, tá je v poriadku už dávnejšie. Aj napriek tomu, že som aj predtým chodil cvičiť a posilňovať, musel som na sebe začať makať ešte aktívnejšie. Fight Night Challenge ma motivovalo a do ringu plánujem vstúpiť v plnej sile. Zapol som režim turbo a úprimne mi to veľmi pomohlo.“

Fight Night Challenge 2 ponúkne aj množstvo ďalších zaujímavých zápasov. Na svoje si prídu nielen tí, ktorí patria k nadšencom boxerských zápasov, ale má potenciál k tomuto druhu zábavy pritiahnuť oveľa širšie publikum. Podujatie sa uskutoční už tento piatok 3.6.2022 v NTC aréne v Bratislave- Lístky sa stále dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.sk a na tomto linku.

Čo je to FNC:

Fight Night Challenge je organizácia, ktorá prináša unikátny typ turnajov. Umožňuje amatérskym i profesionálnym zápasníkom postaviť sa zoči voči v boxerskom ringu. Zápasy celebrít sa už vo viacerých zahraničných krajinách tešia veľkej obľúbenosti. Zapájajú sa inluenceri, youtuberi, tik-tokeri, raperi, herci, ale napríklad aj modelky. Samotnému zápasu predchádza poctivá, niekoľkomesačná príprava, ktorá nesúvisí iba s tréningami, ale tiež s diétami a dodržiavaním správnej životosprávy. Na Slovensku sa pod organizáciu podujatia podpisuje eventová agentúra Evency v spolupráci so športovým klubom Spartakus Fight Gym.

Zápasnícka karta Fight Night Challenge 2:

1. TOMMY ZOLD vs. FILIP HAČKO

2. VLASTO „EL CHAPO“ ČEPO vs. PATRIK JEVICKÝ

3. MATÚŠ „YAEL“ KOLAROVSKÝ vs. JANY LANDL

4. PETR KAREŠ vs. ALEXANDR „CVERMINÁTOR“ CVERNA

5. SAMUEL „PIRÁT“ KRIŠTOFIČ vs. MATEJ „KIRY THE KING“ KIRALY

6. ANDREAS „FLEXKING“ STOLÁRIK vs. ERIK „REFEW“ GÁBOR

7. PATRIK „RYTMUS“ VRBOVSKÝ vs. DENIS „MOLOCH VLAVO“ DOMARACKÝ

8. ATTILA „PUMUKLI“ VÉGH vs. EMANUEL NEWTON

9. MICHAL „MAJK SPIRIT“ DUŠIČKA vs. MICHAEL „SEPAR“ KMEŤ