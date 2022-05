Zlatá Eliška zachraňovala renomé: Slovenský vodný slalom chcel z domácich ME viac medailí

Medailový výlov z domáceho kanála mal byť početnejší! Slovenský vodný slalom si určite chcel na ME v Liptovskom Mikuláši pripísať viac ako dve medaily, hoci zlaté... Postarali sa o ne ženy, hliadka C1 a kajakárka Eliška Mintálová (23)! Mužská časť zaostala za očakávaniami pri každom svojom štarte!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zlato zo seniorských ME je pre Elišku Mintálovú zatiaľ najväčší úspech v kariére. Jej radosť z najcennejšieho kovu bola obrovská aj preto, že jej prípravu poznačilo trápenie sa s covidovou pliagou, ktorá ju - astmatičku - riadne vytrápila.

Žilinská rodáčka však zabojovala a tešila sa z raritného víťazstva,keďže vo finále žien zašla ona i Talianka Stefanie Hornová navlas rovnaký čas - 107,24 sekundy, obe bez trestných sekúnd.

Odmena za trápenie

„Je to moja domáca trať. Je výnimočné tu súťažiť a ešte výnimočnejšie tu získať prvú medailu na ME. Veľmi som si priala, aby sa mi to podarilo,“ vyznala sa Eliška, ktorá priznala, že z jazdy si toho veľa nepamätá.

Čo vnímala, to bolo čakanie v cieli na to, ako odjazdia súperky. Mintálová získala pre Slovensko zlato na ME v kajaku žien po dvanástich rokoch. Pred ňou sa z rovnakého úspechu tešila na ME 2010 v Bratislave Jana Dukátová.

Už len sklamanie

Po Eliškinom zlate sa slovenská medailová žatva nekonala. V sobotu odvial vietor cenný kov striebornému medailistovi z OH v Tokiu Jakubovi Grigarovi (25) v K1 mužov. Štvrtý v semifinále skončil nakoniec až dvanásty. Zmenu nepriniesla ani nedeľa, keď vo zvyčajne úspešnej disciplíne pre Slovensko v C1 mužov vybuchlo celé trio, ktoré ovládlo kvalifikáciu.

Alexander Slafkovský (39) skončil už v semifinále po ťuku na poslednej bránke a vo finále Marko Mirgorodský (23) ani Matej Beňuš (34) nenadviazali na solídne výkony zo semifinále, pohoršili si zhodne o štyri priečky. Mirgorodský ťukol už na prvej bránke, čo ho rozhodilo, a Beňuš mal dotyk s deviatou, desiatou a šestnástou bránkou.

NAŠI NA ME:

K1 - ženy:

1. Eliška MINTÁLOVÁ

K1 - muži:

12. Jakub GRIGAR

20. Adam GONŠENICA

29. Martin HALČIN

C1 - ženy:

12. Zuzana PAŇKOVÁ

13. Emanuela LUKNÁROVÁ

C1 - muži:

6. Marko MIRGORODSKÝ

8. Matej BEŇUŠ

13. Alexander SLAFKOVSKÝ

3xK1- muži:

4. SLOVENSKO (HALČIN, GRIGAR, GONŠENICA

3xK1 - ženy:

7. SLOVENSKO (MINTÁLOVÁ, PAŇKOVÁ,GLEJTEKOVÁ

3xC1- muži:

4. SLOVENSKO (BEŇUŠ, MIRGORODSKÝ, SLAFKOVSKÝ

3xC1 - ženy:

1. SLOVENSKO (LUKNÁROVÁ, PAŇKOVÁ, STANOVSKÁ)