Česká bojovníčka sa vracia do UFC: Posledné dva roky bola súčasťou Oktagonu

Posledné dva roky zápasila rodáčka z Příbramu pod hlavičkou česko-slovenskej organizácie Oktagon MMA. Historicky prvá Češka v histórii UFC si vďaka piatim víťazstvám a jedinej porážke vyslúžila opäť nový kontrakt.

Súčasťou najprestížnejšej svetovej organizácie bola v rokoch 2017-2020. Za tento časový úsek absolvovala sedem zápasov, z ktorých vyhrala iba dva. Posledný duel prehrala s Justine Kishovou.

Per her management Sucker Punch Entertainment, Lucie Pudilova is returning to the UFC pic.twitter.com/i49kjgMmFv