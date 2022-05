Obrovská radosť Elišky Mintálovej na ME v Liptovskom Mikuláši: Úžasné získať zlato na domácej trati!

Foto

Chvíľku to bol stres, ale potom obrovská radosť! Stres malo na svedomí čakanie na výkony súperiek a obrovskú radosť zasa istota zisku prvej veľkej seniorskej medaily pre slovenskú kajakárku Elišku Mintálovú! „Je to úžasný pocit, veľmi som si to priala,“ boli jej prvé slová po úspechu, ktorým nadchla nielen celý Liptovský Mikuláš.