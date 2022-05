Pred hlavným zápasom musel Marpo riešiť problém: Nakoniec kúpil Karlosovi rukavice

Už o pár dní sa stretnú v Prahe v 02 Aréne, ktorá už pomaly hlási vypredané publikum raper Marpo v pästnom súboji proti legende MMA Karlosovi Vémolovi.

Fanúšikovia spočiatku favorizovali Marpa, ktorý ma viac skúseností s boxom, keďže je úspešný thaiboxer. Vémola je naopak pre svojich súperov v MMA hrozbou najmä vďaka svojmu wrestlingu a vynikajúcej práci na zemi, takže v boxe má pochopiteľne menšiu prax.

Obaja sa aktuálne museli zhodnúť najmä na tom, aké budú mať rukavice. "Mám rukavice, ktoré stoja 25-tisíc, v ktorých boxuje aj Floyd Mayweather. Kúpil som si najlepšie rukavice aké sú. Chcel som si spraviť radosť. Mal som problém s ich schválením, no napokon sa to podarilo. Karlos ale neskôr povedal, že musí mať tíež Granty, ale že si ich nekúpi, že to je môj problém," konštatoval Marpo pre Oktagon.

"Oni chcú bezpečnejšie rukavice, ja s tým súhlasím, ale musíme mať rukavice rovnaké," odpovedal v Na Dohled Vémola, ktorý absolvuje svoj prvý boxerský duel.

Marpo už jeden zápas v boxe pred veľkým publikom absolvoval proti Rytmusovi, ktorého aj porazil. Na karte sa pred pražským publikom predstavia v zápase dvoch rivalov aj Samuel "Pirát" Krištofič s Milošom "Melounom" Petráškom.

"Nie som boxer, takže mi na tom až tak nezáleží, aby som sa ešte aj opúšťal. Nejdem o zlaté trenky, idem hlavne zarobiť na Jankinu svadbu," konštatoval s úsmevom na tvári Pirát.

Meloun v zápätí reagoval. Teraz je to rapídna zmena oproti tomu, čo robí normálne. Príde mi to také, že si neverí. Tak si povedal, že radšej bude pokorný. Že bude robiť akoby ten zápas ani nebol. Aby sa potom toľko o tom nehovorilo, keď to dopadne ako dopadne. Keď si ide len pre výplatu, tak pre mňa nie je naozajstný bojovník. Budú to pre neho ťažko vydreté peniaze."