68-členná výprava Slovenska už dorazila do Santa Susanny: Na ME očakávajú medailovú žatvu

V španielskom letovisku Santa Susanne sa to len tak hemží dobre stavanými športovkyňami a športovcami! Od štvrtka do nedele sa tam totiž konajú ME vo všetkých kategóriách.

„Patrične k tomu je veľká aj naša výprava, je 68-členná,“ spustil vedúci výpravy a viceprezident Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboj Ľuboš Matejička, ktorý k fotografii pridal stručný nápis: „Už sme tu!“ Na ME vo fitnes juniorov, žien a kulturistike juniorov, mužov a masters. Európska asociácia robí takýto veľký šampionát už roky a všetkým krajinám to vyhovuje. „Aspoň čo-to ušetríme. Boli časy, keď sa cestovalo na štyri – päť miest a to bolo podstatne nákladnejšie,“ doplnil ešte Ľ. Matejička, ktorý si netrúfol tipnúť koľko medailí dovezú. Len doplnil, že nikdy v histórii sa Slovensko nevrátilo domov bez medaily z nejakého vrcholného podujatia.