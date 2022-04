Potupený Lewis Hamilton: Boj o titul vzdal, myslí na Chelsea?

Nočná mora Lewisa Hamiltona pokračuje. Dokonca až tak, že sedemnásobný majster sveta po štyroch (!) veľkých cenách vzdal boj o svoj ôsmy titul majstra sveta. Pilot Mercedesu to urobil po tom, čo v nedeľu dokončil za potupných okolností GP Emilia-Romagna na okruhu v Imole, kde ho víťazný Holanďan Verstappen obehol o jedno kolo...

Také poníženie hviezdny Brit veru už dávno nezažil! Horšie umiestnenie dosiahol v roku 2009 v Azerbajdžane, kde po vlastnej chybe klesol na 15. priečku.

„Boj o titul sa ma netýka, to je bez debaty,“ vyhlásil frustrovane, no rázne odmietol chýry, že ľutuje, že po minulej sezóne nezavesil formulu jeden na klinec. „Stále však budem tvrdo pracovať a skúsim to zachrániť,“ dodal ešte Lewis s tým, že na imolský víkend chce rýchlo zabudnúť.

A možno sa povenuje iným svojim plánom. Napr. tomu, že by sa spolu so Serenou Wiliamsovou a s exšéfom British Airways Martinom Broughtonom mohol stať vlastníkom futbalového klubu FC Chelsea, ktorý predáva jeho ruský majiteľ Roman Abramovič.

To však také jednoduché nebude. Hamilton nezabudol jazdiť, ale monoposty Mercedesu pre túto sezónu zaostávajú za konkurenciou na čele s Red Bullom či Ferrari. Až tak, že šéf Mercedesu Toto Wolff sa Lewisovi ospravedlnil.

„Je nám ľúto, že si musel jazdiť takýmto autom. Viem, že to lepšie byť nemohlo. Lewis si zaslúži lepšie auto!“ Na druhej strane treba dodať, že George Russell, druhý britský jazdec Mercedesu, to aj s takým autom dotiahol v Imole na 4. miesto...

Mínus 58 a mínus 47

To sú odstupy Hamiltona a Mercedesu v priebežnom poradí seriálu MS F1. Po hroznom víkende zaostáva Lewis už o 58 bodov za vedúcim Leclercom z Monaka a tím Mercedes získal v štyroch pretekoch 77 bodov, čo je o 47 ako vedúci tím Ferrari.