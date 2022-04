Attila Végh má nového vyzývateľa: Američan ho v minulosti obral o titul!

Bývalý MMA šampión Emanuel Newton v minulosti obral Attilu Végha o titul Bellatoru. Odveký rival ho teraz opäť vyzýva na súboj.

Známy slovenský zápasník je v súčasnosti účastníkom tanečnej šou Let´s Dance. „Attila, počul som, že teraz si tanečník. Keď pôjdeme do ringu, nebude to tance. Bude to boj!,“ odkázal Véghovi rodák z USA.

„Som smädný. Som hladný. Potrebujem nakŕmiť svoju rodinu. Takže prichádzam do tvojej krajiny. Vziať si svoje tituly. Tvoju slávu,“ odvážne pokračuje Newton, ktorý kedysi Attilu obral o jeho opasok v prestížnej organizácii Bellator.

„Prichádzam so silou a veľmi silnou mysľou, aby som sa ti postavil tvárou v tvár. A neprichádzam si s tebou zatancovať, ale knokautovať ťa,“ vyzýva slovenského zápasníka.

Attila Végh a Emanuel Newton sa pod pravidlami MMA stretli v rokoch 2012 a 2014. Prvýkrát sa z výhry tešil po tesnom bodovom rozhodnutí Slovák, druhý raz zasa Newton. Po niekoľkých rokoch sa schyľuje k rozlúsknutiu vyrovnanej bilancie.