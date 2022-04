Slovensko má druhého víťaza v UFC! Martin Buday si pripisuje úspech s kontroverzným nádychom

Martin Buday si ako historicky druhý slovenský MMA zápasník odbil svoju premiéru v prestížnej organizácii UFC. Pri svojej premiére zdolal americkú ťažkú váhu Chrisa Barnetta.

Trnavský rodák presvedčil vedenie prestížnej organizácie o svojich kvalitách v októbri minulého kalendárneho roku, keď uspel v populárnej šou Dana White´s Contender Series a vybojoval si kontrakt s UFC.

Premiéra na najvyššej úrovni ho čakala v noci zo soboty na nedeľu. Na turnaji UFC: Luque vs Muhammad 2 sa postavil do klietky s americkým ťažkotonážnikom Chrisom Barnettom. Do role favorita bol pred zápasom pasovaný Slovák.

Záver jeho premiérového duelu však vyvolal množstvo kontroverzie. Buday v treťom kole stiahol svojho súpera na zem a v honbe za ukončením používal okrem klasických úderov aj lakte. Jeden z nich pravdepodobne skončil na zátylku hlavy konkurenta, čo je v MMA zakázané.

Rozhodca okamžite duel pozastavil a otrasený rodák z USA si vyžiadal pauzu. Ani počas nej sa však nedal dokopy natoľko, aby sa mohol do duelu vrátiť. O víťazovi preto rozhodovalo doterajšie bodovanie rozhodcov. V očiach všetkých troch zvíťazil pomerom 30-27 slovenský zápasník Martin Buday.

Mnoho fanúšikov okamžite po tomto rozhodnutí spustilo vlnu kritiky. Niektorí poukazovali na nelegálny úder Slováka, za ktorý mal byť podľa nich diskvalifikovaný. Iný naopak obviňovali Barnetta zo simulovania.