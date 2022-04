Netypický protest proti vojne na Ukrajine: Litovská olympijská víťazka pred ruskou ambasádou plávala „v krvi"

Olympijská vítazka z Londýna 2012 a majsterka sveta v rámci protivojnovej kampani plávala v jazierku pred ruskou ambasádou vo Vilniuse, ktoré bolo symbolicky zafarbené do červena ako krv, čo malo vyjadriť zodpovednosť Ruska za vojnové zločiny na Ukrajine.

Celý protest zároveň doprevádzal jasný odkaz ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi napísaný na priľahlej ceste: „Putin, Haag na teba čaká." V holandskom meste sídli Medzinárodný trestný tribunál, v ktorého kompetencii je stíhanie vojnových zločincov. V posledných dňoch totiž svet obleteli informácie, že ruská armáda na území našich východných susedov pácha tie najzávažnejšie zločiny proti ľudskosti.

„Desivé obrázky zo zničených ukrajinských miest nás nesmú zastaviť, zdanlivo nekončiaca hrôza, ktorú ruskí vojaci spôsobujú na Ukrajine, sa nesmie stať pravidlom," napísala Meilutyteová na svoj účet na Twitteri. Podľa jej slov týmto protestom chcela prispieť k úsiliu celého svetového spoločenstva, aby došlo k spravodlivému potrestaniu vinníkov.

Swimming Through



The performance “Swimming Through” is a call for action in support of the Ukrainian people who are facing genocide committed by Russia. pic.twitter.com/LuXRFms2c4