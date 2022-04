Jednoducho nepoučiteľný: Conor McGregor bol obvinený zo šiestich trestných činov

Írsky MMA zápasník bol obvinený z dvoch prípadov nebezpečnej jazdy, riadenia bez vodičského oprávnenia, nepredloženie vodičského preukazu, riadenia bez poistnej zmluvy a nepredloženia poistných záznamov. Pre web ESPN to potvrdil hovorca súdu v Blanchardstowne.

Ani náhodou nejde o prvý prešľap kontroverzného zápasníka. Už skôr čelil obvineniu zo sexuálneho napadnutia, niekoľkokrát sa dostal aj do potýčky. V roku 2019 sa pobil s mužom, ktorý odmietol piť jeho whiskey, vlani napadol talianskeho DJ-a Francesca Facchinettiho.

Samotný zápasník si však z obvinení zjavne ťažkú hlavu nerobí. „Tri váhy, tri KO. Ideme na to. Jediný, komu sa to kedy podarilo,“ napísal McGregor na Twitter. V dohľadnej budúcnosti sa chce o titul pobiť vo velterovej váhe. Tituly už získal v pérovej a ľahkej.

3 weights. 3 KO’s. Moving up.

The one and only one to ever do it.