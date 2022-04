Nová výzva! Zo Zuzulovej bude trénerka

Nová výzva. Z bývalej skvelej lyžiarky Slovenky Veroniky Velez-Zuzulovej (37) bude onedlho trénerka. Víťazka piatich pretekov Svetového pohára chce zúročiť svoje dlhoročné skúsenosti a podieľať sa na výchove zjazdárskych talentov!

Zuzulová chce získať licenciu vo Francúzsku, kde žije so svojou rodinou. „Čaká ma kurz lyžovania, ktorý potrebujem absolvovať, aby som mohla niekoho trénovať,“ prezradila bratislavská rodáčka pre patálie.sk.

Veronika po materskej dovolenke zistila, že jej lyžovanie chýba. „Nedávno mi prišla ponuka trénovať jednu pokročilú slečnu párkrát do týždňa, čo vyzerá na dobrý kompromis, pretože môžeme trénovať, kým je syn Jules v škôlke,“ pokračovala bývalá slovenská reprezentantka, ktorá svoj čas delí medzi rodinu a prácu vo vlastnej reštaurácii.

Trénerstvo na plný úväzok by už časovo bolo náročnejšie. „Nedokážem povedať, či by som výzvu prijala, hoci aj takú ponuku mám,“ vysvetlila Zuzulová a uzavrela: „Nedokážem si predstaviť, že by som koučovala začiatočníkov. Tešilo by ma, keby som mala pokročilejších zverencov.“