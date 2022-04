Desivé svedectvo bratov Kličkovcov zo zmasakrovanej Buče: Ruské beštie vraždia civilistov!

Nechceli veriť vlastným očiam! Otrasné pohľady sa naskytli boxerským bratom Kličkovcom, ktorí po vyhnaní ruských okupantov zavítali do mestečka Buča neďaleko Kyjeva.

Na uliciach ležali mŕtve telá civilistov, vedľa kostola objavili masový hrob so zastrelenými ľuďmi zabalenými v čiernych igelitových vreciach. Spôsob usmrtenia nasvedčuje, že Putinovi vojaci niektorých popravili.

Kličkovci sa od začiatku invázie zapojili so zbraňou v ruke do obrany milovanej Ukrajiny. Starší z bratskej dvojice Vitalij, ktorý je starostom hlavného mesta, ubezpečil, že tento masaker Rusom nikdy neodpustia.

„To, čo vidíme v Buči a v Irpine, sú hrozné pohľady. Žiaľ, nejde o filmové zábery, ale o realitu. Strašnú realitu, keď sú civilisti strieľaní so zaviazanými rukami za chrbtom. Nechápem nikoho, kto toto dokáže. Agresor za to musí zaplatiť,“ napísal na instagrame.

Bývalý boxerský majster sveta v ťažkej váhe hovorí o zverstvách ruskej armády. V Buči videl hotovú spúšť. Z domov sú ruiny, z preživších obyvateľov psychické trosky.

„Predmestia Kyjeva vyzerajú hrozne. Napoly zničené, vydrancované, plné smrti, bolesti a žiaľu. Najskôr musíme pochovať civilistov, ktorých zavraždili ruské beštie. Orkovia nás nezlomia! Postavíme a obnovíme všetko, čo sme tak dlho budovali a tvorili.“

Mladší Volodymyr Kličko si odskočil na pár dní do Nemecka, kde bol členom delegácie, ktorá rokovala o ekonomickej, humanitárnej a vojenskej pomoci Ukrajine. Aj jeho šokoval pohľad, ktorý sa mu naskytol spolu s jeho bratom.

„Toto je genocída,“ napísal na sociálnej sieti po návšteve zničenej Buče. „To, čo sa dialo tu a deje sa na Ukrajine, nie je ,špeciálna operácia‘. To nie sú vojenské objekty, to sú civilisti, ktorí dostali guľku do hlavy s rukami zviazanými za chrbtom. Presne toto robí Putinov režim a jeho armáda.“