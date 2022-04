Ruský prezident Putin má novú vyzývateľku: Budem agresívna, odkazuje táto sexica!

Boxerských galavečerov sa zúčastňuje najmä ako „ring girl“, teraz by si však Jiselle Arianneová (28) rada vyskúšala samotný boj. Na ten vyzýva prezidenta Ruska Vladimira Putina (69).

Počas akcie v americkom Orlande padla voči ženám z Bally Sports zaujímavá otázka – koho by vyzvali na duel. „To je dobrá otázka. Je ich toľko. Ale vybrala by som si Putina. Bola by som agresívna!,“ neváhala na rozdiel od svojich kolegýň odpovedať Arianneová.

Kráska pritom nie je jedinou vyzývateľkou jedného z najmocnejších mužov sveta. Už skôr predostrel rovnaký nápad jeden z najbohatších ľudí Elon Musk. Odmenou pre víťaza mala byť Ukrajina. Známy moderátor a komentátor Joe Rogan vtedy prisľúbil, že rodáka z Juhoafrickej republiky dokonale pripraví.