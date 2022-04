Kladivár Lomnický vystrašil svojich fanúšikov: Vydarený prvoaprílový žart!

Informácia o ukončení kariéry bola len prvoaprílový žart slovenského kladivára Marcela Lomnického.

Ten sa v piatok večer na sociálnych sieťach rozlúčil s aktívnou činnosťou dlhým príspevkom s fotografiami a výpočtom najväčších úspechov, no v sobotu už svojim fanúšikom oznámil, že si z nich len "vystrelil".

"Prichádza čas, ktorého som sa najviac obával - čas rozlúčiť sa so športom, ktorý milujem. Nemôžem byť dostatočne vďačný za všetko, čo som získal vďaka niekoľkým centimetrom oceľového drôtu s 7,26-kilogramovou guľou.

Po niekoľkých myšlienkach s prázdnym žalúdkom som si uvedomil, že moja cesta sa skončila. Ani raňajky nepomohli. Moja myseľ a duša sa rozhodli už dávno. Jediné správne riešenie je prijať to ako muž. Dnes som vďačný za to, že mám všetko, čo potrebujem.

Moje srdce je plné a netúži po športovej veľkosti. Bola to naozaj divoká jazda. Ďakujem," napísal 34-ročný Lomnický v piatok na facebooku, o deň neskôr však pridal nový príspevok.

"Môj kladivársky príbeh nie je ani zďaleka na konci. Mám pocit, ako keby som len začínal. Neskončím, kým nesplním všetky moje ciele, vzdávať sa nemám v krvi. Šťastný 1. apríl všetkým, najmä tým, ktorí naleteli môjmu predchádzajúcemu príspevku. Nemáte za čo."

Trojnásobný olympionik obsadil v Riu de Janeiro 2016 piate miesto výkonom 75,97 m. Na 1. Európskych hrách v Baku v roku 2015 získal zlatú medailu za 75,41 m. Lomnický sa zúčastnil aj na OH 2012 a 2020. Na piatich MS sa dvakrát dostal do finále, z piatich účastí na ME vybojoval štyri finálové účasti.