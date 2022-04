Prezidentka SR prijala medailistov z Pekingu: Venovala im slová plné úcty a obdivu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (48) poďakovala úspešným olympionikom a paralympionikom za vzornú reprezentáciu Slovenska.

V piatok v Prezidentskom paláci v Bratislave uviedla, že v neľahkých časoch dokázali slovenskí športovci priniesť do domácností optimizmus a radosť.

"Rada by som vám vyslovila obdiv a poďakovanie za to, ako ste reprezentovali Slovensko a tiež za to, že ste nám v týchto neľahkých časoch vliali do žíl optimizmus a nádej. Priniesli ste do našich rodín a domácností radosť zo života, pocit úspechu a radosť," povedala prezidentka v krátkom príhovore.

Hlava štátu osobne poďakovala prítomnej Petre Vlhovej, hokejistom, ktorých zastupovali Branislav Konrád a Samuel Takáč, a aj paralympionikom Henriete Farkašovej, Miroslavovi Harausovi a Alexandre Rexovej. "Milá Petra, bolo nádherné zobudiť sa do dňa s tým, že Slovensko má olympijskú víťazku. Bolo pre nás radosťou sledovať vašu istotu na lyžiarskej trati a tešiť sa z vášho triumfu. Cenu zlata má však aj príklad, ktorým ste pre mladých ľudí. Pocit slávy ste nám dopriali aj vy hokejisti. Váš bronz má pre nás cenu zlata. Zopakovali sme si pocit eufórie, počas zápasu bolo s vami celé Slovensko. Potvrdili ste, že vieme byť úspešní vtedy, keď sa zomkneme. Tri zlaté a tri bronzové sú vizitkou vás milí paralympionici. Vám patrí vaše uznanie a naša vďaka. A to nielen za vôľu, s ktorou zdolávate zdravotný hendikep, ale aj mnoho iných prekážok. Teším sa, že sa s vašimi úspechmi delíte spolu s nami."

Za športovcov sa prezidentke prihovorila Vlhová: "Ja by som chcela poďakovať za prijatie. Určite je to pre nás česť reprezentovať Slovensko, snažíme sa podávať čo najlepšie výkony. Ja som hrdá Slovenka a som rada, že som vybojovala zlato. Teším sa, že som tu a že môžem opäť pred vami stáť."

Slovo si zobrala aj Henrieta Farkašová, ktorá na ZPH získala dve zlaté medaily: "Ja by som sa rada poďakovala za prijatie a za vaše slová vďaky. Je to potvrdením, že paralympijský šport má v našej krajine rovnaké postavenie ako olympijský šport. Prinášame radosť občanom a verím, že štát nám v budúcnosti bude vytvárať dobré podmienky."

Po oficiálnej časti sa športovci s prezidentkou odobrali na krátke neformálne posedenie. "Pani prezidentka sa nás pýtala, ako sme prežívali náš úspech a celkovo, ako sme si to užili. Páčila sa mi celá slávnosť, som tu po prvý raz a možno aj posledný," prezradil Konrád.

Vlhovú a jej tím čaká slávnosť aj v sobotu. Slovenská lyžiarka sa rozlúči so sezónou v rodnom Liptovskom Mikuláši, súčasťou podujatia sú aj oslavy olympijského zlata. "Teším sa na to. Počasie vyzerá všelijako, ale to neriešim, bude ako bude. Ja sa veľmi teším a verím, že to poriadne oslávime. Hneď v pondelok už idem na dovolenku, takže sa teším už aj na to, že si konečne poriadne oddýchnem," uviedla Vlhová.