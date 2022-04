Rusi popravili boxerského trénera († 39): Zastrelili ho pred jeho zverencami!

Ďalšia tragédia. V Irpine pri Kyjeve zahynul známy ukrajinský tréner boxu Olexij Džunkivskyj († 39). Vychovávateľa mnohých športových generácií zastrelili ruskí vojaci. Tragická udalosť sa odohrala v boxerskej hale, kde trénoval miestnych chlapcov!

Džunkivskyj ako boxer vyhral štyrikrát Svetový pohár vojakov. Na národných majstrovstvách získal v rokoch 2005 - 2007 tri strieborné medaily. Po ukončení športovej kariéry trénoval mládež. Jeho žiakmi boli medzi inými mládežnícky majster Európy 2016 Oleg Laguta a strieborný medailista z ME 2015 Vladislav Marčuk.

Trénera podľa ukrajinských médií zastrelili Rusi v boxerskej hale, kde trénoval miestnych chlapcov. A to počas komunikácie s okupantmi, keď im vysvetľoval, že tam iba trénujú. Skúsený kouč pestoval medzi svojimi zverencami lásku k Ukrajine a pripravenosť brániť svoju vlasť. Bol tiež aktívnym členom viacerých mimovládnych a charitatívnych organizácií vrátane Athletes for the Future of Ukraine.