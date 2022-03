Podporoval vojnu na Ukrajine: Ruský veľmajster dostal dištanc

Etická komisia FIDE uviedla, že Karjakin poškodil šport svojimi komentármi na sociálnych sieťach. Tridsaťdvaročný hráč je otvorený podporovateľ Vladimira Putina. Karjakin zverejnil list, v ktorom podporil ruskú inváziu a uviedol, že dúfa, že dosiahne "demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny". Taktiež uverejnil fotku, na ktorej poľa neho boli ukrajinskí vojaci držiaci fotku Adolfa Hitlera s komentárom: "Toto je Ukrajina". Uvádza sa v stanovisku federácie.

Karjakin bol v roku 2016 vyzývateľa Magnusa Carlsena v boji o titul svetového šampióna. Momentálne mu patrí 18. priečka vo svetovom rebríčku, no po treste sa nemôže zúčastniť na júnovom Turnaji kandidátov v Madride, na ktorom sa bude bojovať o právo vyzvať Carlsena o titul.

💢The International Chess Federation has disqualified the Russian Sergey Karyakin for six months.



His offense was being Russian. pic.twitter.com/tDKbFVmvAr