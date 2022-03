Petra Vlhová po najlepšej sezóne kariéry: Už sa teším, ako si s priateľom užijem vlny

Petra Vlhová sa v nedeľu rozlúčila so sezónou Svetového pohára tretím miestom vo finálovom obrovskom slalome.

Už v sobotu uviedla, že túto sezónu hodnotí ako najlepšiu v kariére, zároveň bola aj nesmierne náročná. Slovenská lyžiarka má pred sebou ešte nejaké povinnosti, ale mysľou je už na dovolenke.

Vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel zaostala o 0,37 sekundy na víťaznou Federicou Brignoneovou, druhá bola ďalšia Talianka Marta Bassinová (+0,31 s). Pre dvadsaťšesťročnú Vlhovú to bolo 57. pódiové umiestnenie v kariére. "Som maximálne spokojná, lebo som do toho dala čo sa len dalo. Pozbierala som všetky sily a napokon je z toho tretie miesto, pre mňa je to ako víťazstvo. Som maximálne spokojná, ukončiť takto sezónu je skvelé."

Malý glóbus za hodnotenie disciplíny získala domáca Tessa Worleyová. Tridsaťdvaročná Francúzka vyhrala hodnotenie obrovského slalomu druhýkrát v kariére po roku 2017. V konečnom účtovaní mala o 27 bodov viac ako olympijská víťazka Sara Hectorová, ktorá v nedeľu obsadila až 14. miesto.

"Sledovala som to. Priala som triumf Tesse, ale modlila som sa, aby skončila Mikaela až za mnou, aby som mala pódium. Dopadlo to tak ako malo a ja sa veľmi teším. Tessa už nie je najmladšia, ale mala veľmi vyrovnanú sezónu a zaslúžila si to. Vyhrať malý glóbus po takejto dráme a pred domácim publikom, to sú neopísateľné momenty," povedala Vlhová.

Vo francúzskom stredisku bolo aj počas posledného finálového dňa veľmi teplo, podmienky neboli úplne ideálne. "Nebolo to úplne ideálne, trať bola čoraz horšia, ale celkovo to nebolo až také zlé. Podmienky sa celkom dali zvládnuť," skonštatovala Vlhová.

V budúcej sezóne sa chce zverenka Maura Piniho v "obráku" viac zdokonaliť, táto disciplína bola v tomto ročníku veľmi vyrovnaná. "Prakticky ktorákoľvek z elitnej sedmičky môže vyhrať. Uvidíme, ako to bude ďalší rok."

Pod kopcami v Savojských Alpách boli počas uplynulých dní fanúšikovia z rôznych kútov sveta, Slováci však mali veľké zastúpenie a bolo ich aj počuť. Vlhová si túto atmosféru užívala a užiť si chce aj rozlúčku so sezónou, ktorá je na programe 2. apríla v Liptovskom Mikuláši.

"Snažila som sa o nejakú interakciu, videla som, že je tu veľa fanúšikov. Ja som si to fakt užívala a dnes som veľmi šťastná. V Mikuláši na námestí, na to sa už veľmi teším. Budem tam mať celý tím, čiže aj Talianov a keďže som veľmi neoslávila ani olympijské zlato, tak teraz si to chcem užiť úplne naplno."

Slovenskú lyžiarku potom čaká dovolenka, na ktorú sa už mimoriadne teší. Chce si na nej doliečiť aj šľachu, ktorá ju trápila počas olympiády v Pekingu. "Dá sa to vydržať. Cítim to, občas sa to ozve, potom zasa utíši. Aj preto potrebujem oddych. Neviem ešte kam pôjdem, ale mám rada exotiku a už sa teším, ako si s priateľom užijem vlny. Mám však ešte nejaké povinnosti doma. Ale na oddych sa teším, pretože to bola náročná sezóna a som už dosť vyčerpaná. Desať mesiacov mám nohy v lyžiarkach, je čas ich dať do piesku."