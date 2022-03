Hral po boku Drogbu či Ballacka: Z futbalu presedlal na MMA

Pôvodne sa túžil stať hviezdou s brankárskymi rukavicami, tie napokon vymenil za MMA. O svojej futbalovej kariére nedávno hovoril pre portál MMA Fighting. „Drogba bol neuveriteľný. Bol som síce až trojka, ale hral som s nimi každý deň, pretože po tréningu ešte chceli skúšať penalty a voľné kopy. Drogba a Ballack mi každý deň strieľali na bránku,“ rozrozprával sa rodák z brazílskej Guarapuavy.

So apparently Ricardo Prasel, who's competing right now at #DWCS, was a back up goalie for Chelsea. That's wild. pic.twitter.com/V6uY0so99B