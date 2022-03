Francúzsky finiš sezóny SP bude napínavý až do nedele: Bude jasno už pred víkendom?

Ide do tuhého. Päť dní, štvoro pretekov, 400 bodov a súboj o druhý veľký glóbus pre Slovenku Petru Vlhovú (26) či štvrtý pre Američanku Mikaelu Shiffrinovú (26) sľubujú vo finále SP v alpskom lyžovaní vo francúzskom Courcheveli a Méribeli napínavú drámu.

Určite väčšiu ako u mužov, kde je blízko premiérovému celkovému triumfu Marco Odermatt. Švajčiar, už kráľ obrovského slalomu, má náskok 329 bodov pred Nórom Aamodtom Kildem a je len mizivá šanca, že by si triumf nechal ujsť.

Všetka pozornosť sa vo Francúzskych Alpách bude sústreďovať na ženy a súboj Vlhovej so Shiffrinovou, ktorá vedie o 56 bodov. Pripomeňme, že vlani, keď Slovenka získala svoj prvý veľký glóbus, nastupovala do záverečných zápolení s náskokom 96 bodov. „Veľa bude záležať aj na tom, ako sa vyvinú rýchlostné disciplíny v stredu a vo štvrtok. Ale nebudú ešte kľúčové,“ myslí si bývalá česká lyžiarka a dnes televízna expertka Eva Kurfürstová (44), ktorá pre portál sportnet.sme.sk okamžite dodala:

„Ak by sa Shiffrinová dvakrát dostala na pódium, pre Petru by to bolo fatálne. Ale nemyslím si, že sa jej to podarí. Navyše, ak bude super-G dostatočne technické, aj Vlhová môže dosiahnuť výborný výsledok.“

Nádejná generálka

Najrýchlejší čas Mikaely Shiffrinovej a deviate miesto Petry Vlhovej priniesol utorkový tréning na finálový zjazd Svetového pohára. Obe ašpirantky na veľký glóbus zaskočili rýchlostné špecialistky.

Je to dobrá správa najmä pre Slovenku, ktorá tomu túto sezónu na dlhých lyžiach veľa nedala. Petra si so stratou 1,44 s oproti pondelku výrazne polepšila aj časom, keď bola rýchlejšia o. i. ako Švajčiarka Gutová-Behramiová, ale aj ako líderka tejto disciplíny Talianka Goggiová.

O šesť glóbusov

Pred finále nie je istých ešte šesť držiteľov krištáľových glóbusov. Okrem oboch veľkých glóbusov sa bude bojovať ešte o dva mužské - za zjazd a slalom a o dva ženské - obrovský slalom a zjazd.

Malé glóbusy už majú isté Slovenka Vlhová za slalom, Talianka Brignoneová a Nór Kilde za super-G a Švajčiar Odermatt za obrovský slalom. Pripomeňme, že vo finále berie víťaz tradičných 100 bodov, ale bodované priečky sú len do 15. miesta, za ktoré je šestnásť bodov.

Program finále SP

Streda 16. marca

Zjazd

10.00 - muži

11.30 - ženy

Štvrtok 17. marca

Super-G

10.00 - ženy

11.30 - muži

Piatok 18. marca

Tímová súťaž

12.00

Sobota 19. marca

Obr. slalom muži

9.30 - 1. kolo

12.00 - 2. kolo

Slalom ženy

10.30 - 1. kolo

13.30 - 2. kolo

Nedeľa 20. marca

Obr. slalom ženy

9.30 - 1. kolo

12.00 - 2. kolo

Slalom muži

10.30 - 1. kolo

13.30 - 2. kolo

Stav SP po 33 z 37 pretekov

Ženy: 1. Shiffrinová (USA) 1 245 b., 2. VLHOVÁ 1 189, 3. Brignoneová 931, 4. Goggiová (obe Tal.) 851, 5. Hectorová (Švéd.) 742, 6. Gisinová (Švajč.) 724

Muži: 1. Odermatt (Švajč.) 1 379 b., 2. Aamodt Kilde 1 050, 3. Kristoffersen (obaja Nór.) 874, 4. Mayer (Rak.) 836, 5. Feuz (Švaj.) 734, 6. Kriechmayr (Rak.) 640