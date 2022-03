V Šamoríne sa chystá MMA derby: Bude ma chcieť ukončiť a ja jeho tiež!

Oktagon zavíta do Šamorína 26. marca s nabitou kartou, na ktorej nechýbajú mená známych slovenských bojovníkov, ktorými sú Róbert Pukač, Michal Plesník či Roman Paulus.

Najočakávanejší duel pre slovenských fanúšikov bude bezpochyby stret Karola Ryšavého (9-4) a Františka Fodora (9-6), ktorí reprezentujú najslávnejšie MMA kluby. Zverenec Attilu Végha posledne v decembri nestačil na nový objav organizácie, ktorým je Losene Keita.

Belgičan nad Ryšavým triumfoval už po necelých troch minútach a borec zo Senca sa netajil tým, že sa na ďalší zápas neskutočne tešil. „Keita bol neznámy súper a veľa sme o ňom nevedeli. Priznám sa, že tá prehra ma trápila, ale teraz mám nový cieľ a som rád, že sa predstavím pred domácim publikom, v ktorom budem mať svojich ľudí. Bol som pripravený nastúpiť na hociktorom turnaji, veľmi sa teším,“ prezradil Ryšavý.

Fodor po štyroch výhrach v rade v novembri 2021 nestačil na Matouša Kohouta, ktorý zvíťazil v priebehu druhého kola na KO. Slovenské derby si borec z OFA príliš k telu neberie. „S Karolom sa poznáme. Nemyslím si, že je taký skúsený ako ja a to či už v boji alebo v tréningu. Myslím, že ma bude chcieť ukončiť a ja jeho tiež. No nenávisť ani nič osobné medzi nami nie je. Naopak ako výhodu vidím to, že po tomto zápase už bude môcť sem-tam prísť na sparing, keďže bude mať za sebou zápas s Marekom Bartlom, Mirom Štrbákom či Ronym Paradeiserom,“ povedal Fodor.

V každom prípade je zaujímavým faktom, že obaja vyrastali len pár kilometrov od miesta, na ktorom stojí najmodernejšie športové centrum strednej Európy X Bionic Sphere, ktoré bude turnaj Oktagonu na konci marca hostiť. Fodor je totiž z Dunajskej Lužnej a jeho fanúšikovia, to majú taktiež na skok.

V hlavnom zápase sa v súboji welteru predstaví Bojan Veličkovič, ktorý posledne predviedol strhujúci výkon v nádhernom titulovom zápase s Davidom Kozmom, na ktorého napokon nestačil. Do klietky Oktagonu sa proti Veličkovičovi postaví Máté Kertész z Maďarska, ktorý zvíťazil nad Christianom Jungwirthom, Brunom Carvalhom a Robom Pukačom, takže je poriadne vo forme. Jeho skóre 11-3 obnáša aj dve prehry proti šampiónovi divízie Davidovi Kozmovi, ktorý sa k tomuto duelu vyjadril. „Neviem kto je favorit, je to ťažké povedať. S Mátém to boli pre mňa náročné zápasy, ale nemyslím si, že Veličkovič je horší zápasník ako Kertész. Obaja sú sympaťáci, ale viac budem fandiť Veličkovičovi, keďže s Mátém by som už tretí zápas nechcel.“