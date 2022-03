Odermatt si v druhom kole náskok neudržal: Víťazstvo obhájil Henrik Kristoffersen

Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen triumfoval po sobotňajšom aj v nedeľnom obrovskom slalome Svetového pohára v Kranjskej Gore.

V slovinskom stredisku vyhral časom 2:18,13 minúty pred Rakúšanom Stefanom Brennsteinerom (+0,23 s) a víťazom prvého kola Marcom Odermattom zo Švajčiarska (+0,27 s), ktorý má už prakticky istý veľký glóbus za celkový triumf v SP.

Slovák Andreas Žampa obsadil 44. miesto a do 2. kola sa neprebojoval, jeho brat Adam nedokončil prvé kolo.

Dvadsaťsedemročný Kristoffersen vyhral štvrté z posledných piatich pretekov, v ktorých štartoval. Dva triumfy po sebe si pripísal aj v slalome v Garmisch-Partenkirchene. Celkovo zaknihoval už 28. triumf vo Svetovom pohári, z toho sedem ich má v obrovskom slalome.

"Samozrejme, bol to pre mňa vynikajúci víkend. Takéto preteky ma bavia a keď lyžujem takto dobre, je to radosť a pôžitok. Som za to rád a teším sa," povedal v prvom televíznom rozhovore.

Pre tridsaťročného Brennsteinera to bolo tretie pódiové umiestnenie v SP v kariére, vlani bol v obráku v Kranjskej Gore tretí. Dvadsaťštyriročný Odermatt si už v sobotu zabezpečil malý glóbus za disciplínu, keď obsadil druhé miesto spolu s Lucasom Braathenom z Nórska. Obaja stratili 0,33 s na víťazného Kristoffersena.

V nedeľu si o jedno miesto pohoršil. Zároveň sa výrazne priblížil k zisku veľkého glóbusu, ktorý má už v podstate vo vrecku. Po nedeli má na čele celkového poradia Svetového pohára náskok už 329 bodov pred špecialistom na rýchlostné disciplíny Aleksandrom Aamodtom Kildem, ktorý v Kranjskej Gore neštartoval.

Do konca sezóny zostávajú už len štyri preteky, vo finále vo francúzskom Courchevel sa pôjdu zjazd, super-G, obrák a slalom.

Olympijský šampión z Pekingu Odermatt vyštartoval do 1. kola ako druhý, od začiatku si udržiaval dobrú rýchlosť, išiel bez chýb a traťou preletel za 1:12,16 minútu. Jeho čas ohrozil ako prvý Kristoffersen, ktorý strácal na poslednom medzičase len tri stotiny, no v cieli zaostal o 0,30 sekundy. Alexander Schmid mal po predposlednej časti dokonca náskok 0,15 s, ale ani on nakoniec Odermattov čas neprekonal.

Adam Žampa vyrazil na trať s číslom 23, prvú chybu spravil už na štvrtej bránke, keď mu ušla vnútorná lyža. V druhej polovici trate sa mu v závere oblúku prekrížili lyže a prvé kolo nedokončil. Adam Žampa tak prišiel o šancu na finále Svetového pohára v obrovskom slalome, na čo potreboval skončiť približne do 10. miesta. Jeho brat Andreas sa medzi 30 najlepších nedostal, keď so stratou 3,53 sekundy obsadil až 44. miesto.

V druhom kole využil Kristoffersen to, že trať staval nórsky tréner Anders Husby. Od začiatku išiel priamočiaro a riskantne, ale jazdu zvládol bez chybičky a usadil sa na prvom mieste. Druhému po prvom kole Schmidovi naopak jazda nevyšla a skončila až na piatom mieste.

Odermatt išiel na začiatku veľmi dobre, na druhom medzičase mal k dobru 44 stotín, no v druhej časti trate spravil dve chyby a nakoniec mu to stačilo na tretie miesto.