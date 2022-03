Desivá spoveď ukrajinskej UFC bojovníčky: Bojím sa o rodinu, niektorí priatelia zomreli

Vojna ju nenechá spávať. Ukrajinská MMA bojovníčka Maryna Morozová (30) po víkendovom úspechu na turnaji UFC prehovorila o strachu, ktorý má o svoju rodinu doma na Ukrajine.

Ukrajinská bojovníčka napriek neľahkým okolnostiam dokázala dotiahnuť duel do víťazného konca. Radosť však prehlušovali obavy o rodinu. „Moja rodina je v poriadku, ale mám veľa priateľov, ktorí nie sú. Niektorí zomreli,“ smutne sa vyslovila Morozová.

„Je to veľmi smutné, ale pre mňa je najdôležitejšie, aby som zachránila svoju rodinu. Nechcem, aby niekto prišiel a ublížil im. Stále som nervózna a bojím sa, no snažím sa byť silná,“ hovorila so slzami v očiach bezprostredne po víťaznom súboji.