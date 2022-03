Ukrajinská trénerka prežila bombový útok: Opisuje hrôzy z Charkova! Mrazivé svedectvo

Ako zázrakom sa jej podarilo po niekoľkých hodinách dostať zo sutín. Morozovová, trénerka národného tímu, pomáhala v meste Charkov ako dobrovoľníčka. Opisuje hrôzy, ktoré prežila, počas ostreľovania v meste Charkov. „Dve hodiny som ležala pod sutinami a modlila sa ku všetkým bohom vo všetkých jazykoch, ktoré poznám,“ napísala Morozovová na svojich sociálnych sieťach.

„Nemohla som sa hýbať a plakala som, pretože som si myslela, že umriem pochovaná zaživa – a ja skoro nikdy neplačem!" pokračovala v šokujúcom rozprávaní.

Ukraine swim coach Ayuna Morozova "not in good health" after being saved from the rubble of a bomb blast in Kharkiv - sports community in a race against time, with "swimmers and parents" among those injured like Morozova, Ukraine Swim boss tells SOShttps://t.co/M7lBbipiSP pic.twitter.com/CcsFrzNOWz