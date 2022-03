Dokázal to! Volko ovládol mítingu v Belehrade

Slovenský šprintér Ján Volko (25) triumfoval v behu na 60 m na halovom atletickom mítingu v Belehrade, ktorý má strieborný štatút World Athletics Indoor Tour.

Časom 6,69 sekundy zaostal iba o stotinu za svojím sezónnym maximom z majstrovstiev Slovenska v bratislavskom Eláne. Informoval o tom portál atletika.sk.

Halový exmajster Európy skončil najprv v Štark aréne v II. rozbehu druhý (6,79, celkovo 4. čas) a bez problémov postúpil do finále, v ktorom jasne dominoval. Druhého v cieli Edhema Vikala z Bosny a Hercegoviny predstihol o jednu desatinu, tretí dobehol Volkov premožiteľ z rozbehu Srb Aleksa Kijanovič (6,80).

"Stále to nie je ono, preto som vďačná za každý takýto výsledok. Po dvoch uliatych štartoch nebolo jednoduché vyletieť z blokov, ako to Janko dokázal. Víťazstvo ma teší a aj body do svetového renkingu sú vzácne," povedala Volkova trénerka Naďa Bendová, ktorá najrýchlejšieho Slováka pripravuje s Róbertom Kresťankom. Finále šesťdesiatky poznačili uliate štarty a následné diskvalifikácie dvoch najrýchlejších v rozbehoch – olympijského víťaza na 100 m z Tokia Taliana Jacobsa (v rozbehu 6,56) a aj Turka Özera (6,74).

Šimon Bujna vyhral I. beh na 400 m vo svojom druhom najlepšom čase kariéry 47,22 sekundy, za osobákom z 22. februára z Prahy zaostal len o 5 stotín. Zverenca Radoslava Ivana v banskobystrickej Dukle celkovo klasifikovali na tretej priečke, keďže v II. behu boli rýchlejší Dán Benjamin Lobo Vedel (45,94) a Boško Kijanovič zo Srbska (46,22). "Pri zbiehaní som čakal tuhší boj o pozície. Chcel som byť pri zbiehaní prvý, čo mi vyšlo. Navyše, preteky som dobre rozbehol. Škoda malej chyby, podobnej ako pri osobáku v Prahe – v poslednej zákrute sa mi znova trošku podlomili nohy. Tretie miesto je však super, veľmi sa z neho teším," uviedol Bujna pre oficiálny portál SAZ.

Šprintérka Monika Weigertová síce v II. rozbehu na 60 m skončila piata (7,53) a na miesto v osmičke najlepších jej chýbala jedna stotina, no Nemka Pintová štart vo finále odriekla a namiesto nej bežala Slovenka. Weigertová napokon dobehla na tretej pozícii za 7,38 s, zdolali ju len Zaynabová z Talianska (7,20) a Fasihiová z Iránu (7,31).