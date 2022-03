Vlhová po nezdare v Lenzerheide: Cítim, že už idem z posledného

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila nedeľný obrovský slalom Svetového pohára. Vo švajčiarskom Lenzerheide vypadla už v 1. kole po chybe v hornej časti, krátko pred druhým medzičasom.

Obhajkyňa veľkého glóbusu tak dala Mikaele Shiffrinovej šancu, aby zvýšila svoj náskok v celkovom poradí SP. Americká rivalka viedla pred pretekmi s náskokom 67 bodov pred Vlhovou a po 1. kole "obráku" figurovala na druhom mieste s mankom 11 stotín na vedúcu Švédku Saru Hectorovú.

Na svahu panovali v nedeľu ideálne slnečné podmienky s bezvetrím a mrazivými teplotami (-8 °C). Vlhová so štartovým číslom 3 mala napriek problémom v úvodnej strmine na prvom medzičase päťstotinový náskok na Shiffrinovú, lenže po približne 20 sekundách jazdy príliš zatlačila na vnútornú lyžu a nasledoval pád a jej prvé vypadnutie v tejto sezóne SP.

"Pustila som sa naplno, riskovala som. Bohužiaľ, chyby sa stávajú," povedala Vlhová.

"Jasné, že ma to hnevá, ale snažím sa to brať športovo. Skúsila som to, dala som do toho všetko. Takto to je, pokračujeme ďalej. Ciele sme si splnili, toto je len taký bonus. Snažím sa nevešať hlavu, ale je to ťažké, mám toho strašne veľa za sebou a cítim, že už idem z posledného," dodala pre RTVS.

Okrem Slovenky nedokončila 1. kolo ani držiteľka malého glóbusu z minulej zimy Marta Bassinová z Talianska či Novozélanďanka Alice Robinsonová, Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová sa rozhodla neštartovať zo zdravotných dôvodov.