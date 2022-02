Zjazd Svetového pohára ovládla Češka Ledecká: Vlhová skresala manko Shiffrinovej

Češka Ester Ledecká triumfovala v sobotnom zjazde Svetového pohára alpských lyžiarok.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vo švajčiarskej Crans Montane prekonala o 21 stotín sekundy Nórku Ragnhild Mowinckelovú, tretia skončila Rakúšanka Cornelia Hütterová s mankom 0,42 s.

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová obsadila 29. priečku (+2,49 s) a ešte sa nedostala na čelo celkového poradia SP. K vedúcej Američanke Mikaele Shiffrinovej, ktorá neštartovala, sa však priblížila na rozdiel 15 bodov.

Súťaž otvorila s jednotkou domáca spolufavoritka Lara Gutová-Behramiová, ale po skoku sa nezmestila do nasledujúcej bránky a preteky nedokončia. Ani líderka hodnotenia disciplíny Sofia Goggiová z Talianska nepredviedla svoju typickú agresívnu jazdu. Po ťažkom zranení nelyžuje v stopercentnej forme, hoci na ZOH 2022 v Pekingu získala striebro, jej strata narástla až na 1,47 sekundy a umiestnila sa v druhej desiatke výsledkovej listiny.

V zjazde SP, ktorý dokončila, našla premožiteľku prvýkrát od 18. decembra 2020 a po ôsmich víťazstvách v sérii. Naopak, agresívne sa podarilo zajazdiť "obojživelníčke" Ledeckej. V tréningoch síce bola ďaleko za najrýchlejšími, ale v súťaži si držala líniu i vysokú rýchlosť a s číslom 8 prekonala Mowinckelovú.

Dvadsaťšesťročná trojnásobná olympijská šampiónka, ktorá v Pekingu obhájila zlato na snouborde v paralelnom obrovskom slalome, dosiahla tretí triumf na podujatiach alpského SP. Predtým sa v prestížnom seriáli radovala v decembri 2019 v zjazde v Lake Louise a v decembri 2020 v super-G vo Val d´Isere.

Vlhová absolvovala prvé súťažné vystúpenie od triumfu v olympijskom slalome s číslom 20. Bol to len jej druhý štart v zjazde v tejto sezóne SP, v januári v Zauchensee skončila na 26. pozícii. Jej jazde chýbala istota, išla opatrne, no napriek tomu sa nevyhla zaváhaniam.

Na každom medzičase naberala stratu, po dojazde sa zaradila na sedemnástu priečku, z pretekárok v cieli bola od nej v tom čase pomalšia jedine Slovinka Ilka Štuhecová. Slovenka klesla ešte o dvanásť miest a získala aspoň dva body.

"Napadlo trošku snehu, niekde bol tvrdý, niekde to bolo trošku mäkšie. Každopádne, podmienky sú tu veľmi dobré. Úprimne, môj výkon nebol nič moc. Spravila som chybu, takmer som spadla pred skokom, kde som vyšla z línie. Tam som stratila trochu času, potom som stratila aj rýchlosť do roviny. Snažím sa byť každým dňom na tom lepšie. Chce to čas, budem bojovať. Spodnú časť som mala oveľa lepšiu ako na tréningu. Je veľmi ťažké nájsť od štartu do cieľa správnu líniu," povedala pre RTVS 26-ročná Vlhová, ktorá si môže ďalšie body pripísať aj v nedeľnom zjazde (10.00 h).