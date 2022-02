Mala to byť oslava športu, napokon je všetko inak: Odvrátená tvár ZOH v Pekingu!

Zimné olympijské hry v Pekingu 2022 zrejme nie sú len o zábave a športoch.

Podľa príspevkov na sociálnych sieťach sa množia sťažnosti športovcov a novinárov na údajné zlé životné podmienky, možnosti stravovania, izolované izby a vyčerpávajúce poveternostné podmienky.

Nemecký tréner alpských lyžiarov Christian Schwaiger kritizoval obmedzené možnosti stravovania. Podľa neho profesionálnym športovcom na podanie špičkového výkonu nestačia.

„Stravovanie v skutočnosti vôbec nie je stravovaním. Neexistujú žiadne teplé jedlá,“ povedal Schwaiger pre portál The Sun. „Sú tam čipsy, nejaké oriešky, čokoláda a nič iné. Svedčí to o nedostatočnom zameraní na vrcholový šport.“

Výprava USA údajne prišla pripravená a do dejiska si priniesla ďalšie jedlo vrátane vriec cestovín. Objavili sa aj obavy ohľadom prísnych obmedzení týkajúcich sa ochorenia COVID-19.

Ruská biatlonová pretekárka Valeria Vasnecovová sa na Instagrame vyjadrila k svojim skúsenostiam s prísnou karanténou v Pekingu. „Už päť dní dostávam slabé raňajky, obed a večeru. Veľmi som schudla, trčia mi kosti. Nemôžem jesť nič iné, o mojich testoch nič neviem,“ napísala k príspevku na Instagrame, ktorý medzičasom zmazala. „Celý deň len spím, pretože nemám silu ani vstať z postele. Denne zjem iba tri hrste cestovín, pretože zvyšok jedla sa jednoducho jesť nedá,“ dodala nahnevaná Ruska.

„Bolí ma žalúdok, som veľmi bledá a okolo očí mám obrovské čierne kruhy. Chcem, aby sa to všetko skončilo. Každý deň plačem. Som veľmi unavená,“ napísala podľa agentúry Associated Press, pričom tvrdí, že rovnaké jedlo sa podávalo na raňajky, obed aj večeru počas piatich dní.

Športovci, ktorí majú v dejisku olympijských hier pozitívny test na COVID-19, ale sú bez príznakov, musia byť izolovaní v určenom hoteli. U osôb, u ktorých sa vyskytnú príznaky ochorenia, je potrebná okamžitá hospitalizácia. K súťaženiu sa môžu športovci vrátiť až po predložení dvoch po sebe nasledujúcich negatívnych testoch.

Skeletonistka Kim Meylemansová sa vo videu, ktoré zverejnila na Instagrame, rozplakala a vysvetlila, ako veľmi sa bála a bola zmätená z protokolov COVID-19 v Pekingu. Belgičanka mala po príchode pozitívny test na vírus, neskôr bol negatívny. Keď si myslela, že ju prevezú späť do olympijskej dediny, sanitka ju odviezla do inej izolačnej destinácie.

Vedúci nemeckej delegácie Dirk Schimmelpfennig označil ubytovanie v hoteli za „neprimerané“ a zároveň vyjadril obavy z podmienok izolácie trojnásobného zlatého medailistu v severskej kombinácii Erica Frenzela, ktorý bol umiestnený do karantény po pozitívnom teste na COVID-19.

Fínsky olympijský tím tvrdí, že Marko Anttila, bývalý hráč Chicaga Blackhawks, mal pozitívny test pred 18 dňami. Pred odletom údajne predložil niekoľko negatívnych výsledkov. „Marko bol s naším tímom asi týždeň predtým, ako sme sem prišli. Jeho testy boli negatívne,“ vyslovil sa tréner Fínska Jukka Jalonen.

„Vieme, že je úplne zdravý a pripravený hrať. Myslíme si, že Čína z nejakého dôvodu nechce rešpektovať jeho ľudské práva, a to nie je dobrá situácia,“ dodal hlavný kouč reprezentácie z krajiny tisícich jazier.

Medzinárodný olympijský výbor vydal k tejto záležitosti vyhlásenie. „Sme si vedomí sťažnosti, ktoré vzniesli niektorí športovci, najmä pokiaľ ide o teplotu, rozmanitosť a veľkosť porcií jedla. Tieto problémy sa v súčasnosti riešia spoločne s organizátormi a príslušným vedením dotknutých zariadení.“

Jedlom a protokolmi týkajúcimi sa ochorenia COVID-19 to ale nekončí. Športovcom sťažilo súťaženie v čo najlepšom svetle aj počasie. Šéf švédskeho tímu Anders Bystroem povedal, že so svojím tímom diskutoval o tom, že by požiadal olympijských funkcionárov o zmenu času pretekov na skoršiu časť dňa, aby sa vyhli brutálnym podmienkam.

„V sobotu sa konal skiatlon žien o 16:00. Fridu Karlssonovú zima úplne zničila. Nie je dobré, že šprint sa začína ešte neskôr... Zároveň si nemyslím, že bude možné kvôli olympijskému programu zmeniť čas štartu,“ vravel Bystroem.