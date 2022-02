Shiffrinová zakúsila v Pekingu šok i sklamanie: Nemôžem sa s tým zmieriť! Potrebujem reset

Obhajkyňa zlata na trati Ľadová rieka urobila chybu v siedmej bránke a nedokončila už prvé kolo pretekov. Shiffrinová má zo ZOH tri medaily vrátane dvoch zlatých, je šesťnásobnou majsterkou sveta a vo Svetovom pohári vyhrala úctyhodných 73 pretekov.

Aktuálne však musela na zjazdovke v Jen-čchingu stráviť jednu z najväčších prehier v úžasnej kariére. "Bude ťažké sa z toho dostať, vlastne so žiadnou prehrou som sa nikdy nezmierila," skonštatovala 26-ročná Američanka, ktorú utešovala po pretekoch aj mama.

Some words of encouragement from coach/mom Eileen in the finish tent for @MikaelaShiffrin…and onward they move to the slalom training.



Many races ahead. Mikaela thanks you ALL for your support…you guys are the BEST fans! @Beijing2022 #Olympics #Beijing2022 #AlpineSkiing pic.twitter.com/69dY7fGP4L