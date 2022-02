Austrália je v šoku! Mladú akrobatickú lyžiarku († 24) našli mŕtvu

Výzva na pomoc pri jej hľadaní sa v Brisbane a okolí objavila pár hodín po tom, čo rodina a jej priatelia stratili s Brittany kontakt, nedokázali sa s ňou spojiť.

Po šiestich dňoch našli najskôr jej striebornú Mazdu 2 a potom aj Brittany, no mŕtvu. Podľa miestneho portálu Courier Mail spáchala samovraždu.

Brittany rerprezentovala Austráliu na vrcholných podujatiach v r. 2017 - 2020, viackrát sa dostala do prvej päťky, raz dokonca aj vyhrala, no bolo to málo na to, aby si vybojovala miestenku na ZOH v Pekingu.

Tento fakt, ako aj zranenie chrbta, ktoré sa pridružili, ju podľa najbližších uvrhlo do depresie. Nedokázala si údajne predstaviť život bez športu! „Športovcom som bola od dvoch rokov, teraz som čo? Teraz nemám identitu...“ vyznala sa nedávno v podcaste Couching the Mind.