Čína rieši na úvod ZOH zásadne ťažkosti, hrozí zrušenie pretekov: Paulína Filková posiela tvrdú kritiku!

Hneď úvodnej biatlonovej súťaži na ZOH 2022 v čínskom Pekingu hrozí, že sa nebude konať podľa programu organizátorov.

Na sobotu sú v stredisku Čang-ťia-kchou naplánované preteky zmiešaných tímov na 4x6 km, podľa správy na českom webe iDnes.cz však nepriazeň počasie môže spôsobiť ich odklad. Pod nepriazňou počasia sa myslia mimoriadne nízke teploty vzduchu.

Počas piatkových tréningov teplomer popoludní ukazoval mínus 15 stupňov Celzia, športovci dokonca hlásili pocitovú teplotu blížiacu sa k mínus tridsiatim stupňom. Preto všetci biatlonisti mali oblepené tváre, aby sa vyhli omrzlinám.

"To máte tak, keď sa náš šport odohráva v úplne nebiatlonovej krajine. Neviem, koho napadlo postaviť biatlonový areál na najvyššom kopci, kde je najväčšia zima a navyše tú fúka. Bude to viac o boji samého so sebou než so súperkami," cituje web iDnes.cz slovenskú reprezentantku Paulínu Fialkovú.

Spolu s ňou by v sobotu mala štartovať aj sestra Ivona a za mužov SR Michal Šima a Tomáš Sklenárik. Štart pretekov je naplánovaný na 17.00 h miestneho času, teda o 10.00 h SEČ.

Šéftréner biatlonistov Česka Ondřej Rybář poznamenal, že v prípade silnejšieho vetra by pretekárov na trať nepúšťal, hrozilo by im totiž, že si napríklad "spália" priedušky. "Uvidíme, ako sa k tomu postaví IBA a rozhodcovia," povedal.