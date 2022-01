Dokázali to! Hádzanári Švédska sa stali majstrami Európy, Španieli prišli o zlatý hetrik

Hádzanári Švédska získali titul! Vo finále ME v Budapešti zdolali Španielov 27:26, čím ich zastavili na ceste za zlatým hetrikom.

Zlatý gól Švédov strelil v poslednej sekunde z trestného hodu Niclas Ekberg. Pre Švédov je to piaty európsky titul v histórii. Bronzové medaily získali hráči Dánska, ktorí v stretnutí o 3. miesto zdolali Francúzsko 35:32 po predĺžení.

Ocenenie pre najužitočnejšieho hráča si odniesla stredná spojka Islandu Jim Gottfridsson. Pre Švédov je to 6. medaila z ME v histórii. Okrem piatich zlatých majú aj jednu striebornú. Španieli získali na európskom šampionáte deviaty cenný kov. Ich medailová bilancia je 2-5-2.

Turnaj vyvrcholil v Budapešti, no dejiskom skupinovej fázy boli aj Bratislava a Košice. V Bratislave sa hrali zápasy v základných skupinách D a E a aj jedna z dvoch skupín hlavnej fázy. Košická Steel aréna hostila iba zápasy základnej F-skupiny, v ktorej štartovali aj domáci reprezentanti. Slovenský tím obsadil konečné 18. miesto. Počas svojej 4. účasti na ME dosiahol premiérové víťazstvo, keď 15. januára zdolal Litvu 31:26.

V roku 2024 sa európsky šampionát uskutoční v Nemecku.

ME 2022 hádzanárov, Budapešť:

Finále:

Švédsko - Španielsko 27:26 (12:13)

Góly: Ekberg 5, Bergendahl 5, Wanne 4, Gottfridsson 3, Carlsbogard 2, Claar 2, Darj, Chrints, Palicka, D. Pettersson - Figueras 6, Gómez 6, Tarrafeta 5, Fernandez 4, Guardiola 2, Casado, Maqueda, Canellas

Švédi boli takmer po celý prvý polčas vo vedení, ale napokon ho vyhrali Španieli. Severania sa v úvode viackrát dostali do tesných náskokov, ale Španieli vždy dotiahli a Figueras v 15. minúte vyrovnal na 6:6. Aj v ďalšom priebehu prvého polčasu to boli Švédi, kto sa dostal do vedenia, štyrikrát aj o dva góly, ale od stavu 11:9 zabrali Španieli. Strelili tri góly po sebe a Figueras ich prvýkrát v zápase poslal do vedenia - 11:12. Na vyrovnávajúci gól Claara stihol ešte do prestávky odpovedať najlepší pravý krídelník turnaja Gómez - 12:13.

Španieli v úvode druhého dejstva zvýšili náskok na dva góly. Švédi doťahovali a trikrát po sebe vyrovnali (17:17, 18:18, 19:19). Španielom následne nevyšli dve ofenzívne akcie a do vedenia išli Švédi. Pettersson upravil na 20:19 a jeho tím následne päťkrát gólovo odpovedal na vyrovnávajúce góly Španielov. Tí dotiahli aj dve dvojgólové manká (25:23, 26:24). Dramatický zápas mal napokon rozuzlenie ešte v riadnom hracom čase. Po faule na Lagergrena mali Švédi v poslednej sekunde trestný hod. Niclas Ekberg z neho rozhodol o titule Švédov.

Konečné poradie ME 2022: 1. Švédsko, 2. Španielsko, 3. Dánsko, 4. Francúzsko, 5. Nórsko, 6. Island, 7. Nemecko, 8. Chorvátsko, 9. Rusko, 10. Holandsko, 11. Čierna Hora, 12. Poľsko, 13. Česká republika, 14. Srbsko, 15. Maďarsko, 16. Slovinsko, 17. Bielorusko, 18. SLOVENSKO, 19. Portugalsko, 20. Rakúsko, 21. Litva, 22. Severné Macedónsko, 23. Bosna a Hercegovina, 24. Ukrajina

All Star tím ME

Brankár: Viktor Hallgrimsson (Island)

Ľavé krídlo: Miloš Vujovič (Čierna Hora)

Ľavá spojka: Mikkel Hansen (Dánsko)

Stredná spojka: Luc Steins (Holandsko)

Pravá spojka: Mathias Gidsel (Dánsko)

Pravé krídlo: Aleix Gómez (Španielsko)

Pivot: Johannes Golla (Nemecko)

Najlepší obranca: Oscar Bergendahl (Švédsko)

Najužitočnejší hráč (MVP): Jim Gottfridsson (Švédsko)

Prehľad majstrov Európy:

1994: Švédsko

1996: Rusko

1998: Švédsko

2000: Švédsko

2002: Švédsko

2004: Nemecko

2006: Francúzsko

2008: Dánsko

2010: Francúzsko

2012: Dánsko

2014: Francúzsko

2016: Nemecko

2018: Španielsko

2020: Španielsko

2022: Švédsko