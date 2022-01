Petra Hromcová a Rebeka Jančová idú na ZOH v tieni Vlhovej: Peťu sledujeme, ale nekopírujeme!

Už sa nevedia dočkať! Olympijské debutantky Petra Hromcová (23) a Rebeka Jančová (18) sa chcú tento rok v Pekingu pokúsiť o čo najlepší výsledok. Lyžiarky cestujú do dejiska v tieni Petry Vlhovej (26), na ktorú sa bude obracať zrak všetkých slovenských fanúšikov. Ako samy priznávajú, má to pre ne skôr motivačný efekt.

Obidve baby si dobre uvedomujú, že jazdiť v ére Petry Vlhovej znamená, že všetka pozornosť bude na ZOH sústredená priamo na ňu. Chuť do pretekania im to však ani náhodou neberie.

„Pred odletom do Pekingu sa cítim fajn, je to pre mňa obrovská česť, že môžem reprezentovať Slovensko. Som hrdá aj na to, že budem mať mesiac možnosť byť a športovať spolu s najlepšími na svete.

Osobne sa cítim najistejšie v obrovskom a superobrovskom slalome. Celkom sa teším aj na tímovú súťaž. Konkurencia bude veľká, osobne však na seba nedávam žiadny tlak. Chcem podať čo najlepší výkon,“ povedala pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL) Jančová.

Dobrá partia

Hromcová na ňu nadviazala. „Olympiáda je zrejme pre každého veľká vec. Doslova splnený sen, veď predsa športovec o takejto veľkej udalosti sníva už od detstva. Reprezentovať Slovensko je česť. Obzvlášť v tímovej súťaži budeme dobrá partia. Mojou ambíciou je zajazdiť čo najlepšie. Keď budem s jazdou spokojná ja aj môj tréner, tak potom to môže byť dobrý výsledok.

Bude to náročné, aj kvôli covidu, aj pre to, že nás budú v kuse testovať. V Číne som už bola, takže viem, ako to tam približne vyzerá. Trate síce nepoznám, ale viem, aký tam bude sneh, takže to je výhoda,“ uviedla Petra Hromcová.

Majú vzor

Pri otázke o Vlhovej však baby odpovedali jednohlasne. „Sledovať Petru určite budeme, ale kradnúť jej grify? Každá máme natrénované svoje, takže obe si pôjdeme vlastným štýlom. Peťa Vlhová ide robiť úplne iné výsledky ako my. My sme rady, že sme sa vôbec nominovali a sme na to hrdé.

Do našich jázd dáme všetko, ale konkurencia sú najlepší športovci sveta, takže je ťažké baviť sa o konkrétnom výsledku. Ale ak by všetko dobre klaplo, tak by sa to mohlo priblížiť k TOP 30. S Peťou sme sa ešte nerozprávali, ale priamo v dejisku snáď budeme mať možnosť sa spolu pobaviť.“

Ich štarty v Pekingu:

Pondelok 7. 2.: obrák (3.15, 6.45 SEČ)

Streda 9. 2.: slalom (3.15, 6.45)

Piatok 11. 2.: super-G (4.00)

Sobota 19. 2.: tímy (4.00)