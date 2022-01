Na vrchol kariéry sa poctivo pripravujú vo Veľkej Británii a v Pekingu rozhodne nechcú byť len do počtu. „Nešiel by som na olympijské hry, pokiaľ by sme nechceli získať zlato, takže cieľ je vrátiť sa domov s medailou," sebavedomo sa pre Sky News vyjadril brzdár Ashley Watson a ďalej dodal, „je pre mňa veľká česť byť súčasťou tohto tímu a inšpirovať týmto spôsobom ďalšiu generáciu jamajských športovcov."

The spirit of the film Cool Runnings is set to be revived at the Winter Olympics after Jamaica has qualified with a four-man bobsleigh team for the first time in 24 years.



