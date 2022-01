Šéf výpravy Roman Buček pred štartom ZOH: Z čoho má najväčšie obavy?

Nezaskočili sme ho. Veľmi rýchlo si spočítal, že ide na svoju piatu zimnú olympiádu a v pozícii vedúceho výpravy to budú pre športového riaditeľa Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Romana Bučeka (54) tretie hry pod piatimi kruhmi.

V rozhovore pre Nový Čas zhrnul to, z čoho má najväčšie obavy.

Do Pekingu mierite po druhý raz. Ozaj, viete z voleja, koľká je to vaša olympiáda?

- Uff... To budem musieť trochu počítať. Na prvej som bol v Salt Lake City 2002, bude to teda po dvadsiatich rokoch moja piata zimná olympiáda a tretia vo funkcii vedúceho výpravy. Predtým som pracoval v rôznych poziciách.

Z čoho máte ako šéf najväčšie obavy?

- Tých obáv je trošku viac, keď to môžem rozviesť. Samotný odlet a vlastne podmienky, ktoré musí každý splniť pred odletom, sú náročné a komplikované. Treba dávať veľký pozor na doklady a komunikáciu s aplikáciami, aby bolo splnené všetko, čo organizátori vyžadujú. No a najväčšie obavy sú z toho, aby neboli pozitívne testovaní športovci, aby potom neboli obmedzení na tréningu alebo nebodaj aj na súťažiach.

Táto olympiáda bude zvláštna nielen proticovidovými opatreniami, ale aj tým, že medzi jednotlivými dejiskami sú dosť veľké vzdialenosti...

- To áno. My sme sa museli rozhodnúť, ako to vyriešime. Takže budeme mať v každej dedine jedného šéfa, ktorý bude mať na starosti všetko, čo sa týka logistiky, ubytovania, dopravy. Vlastne budeme fungovať oddelene, aj my ako vedenie, aj športovci. Ešte čakáme, ako to bude s možnosťou ísť povzbudzovať našich pretekárov v iných športoch. Zatiaľ to nie je potvrdené, ale dúfam, že sa to nakoniec vyrieši.

Máte vybrané niektoré zápolenia, na ktoré by ste sa vy chceli dostať?

- Samozrejme. Máme želiezka v ohni, ktoré by sme chceli vidieť. Ale uvidíme, kam sa vôbec dostaneme.