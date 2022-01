Marpo sa ostro pustil do Vémolu: Bojí sa, že dostane cez pi*u! Karlos okamžite reagoval

Dlho očakávaný zápas MMA zápasníka Karlosa Vémolu (36) a rapera Marpa (36) sa párkrát odložil pre Karlosove zranenie ruky.

Turnaj v organizácii Oktagon sa má uskutočniť v máji, na ktorý sa obaja zápasníci pripravujú.

Marpo sa dozvedel, že Vémola na súboj nechce nenastúpiť.

"Chcel by som sa vyjadriť k jednej veci. Po Prahe sa hovorí, že so mnou Karlos nechce zápasiť. Alebo že nakoniec nechce vziať ten zápas.

Len by som chcel povedať, že si do toho išiel a ja sa na ten súboj pripravujem dva roky. Viem, že po zranení trénuješ. Tak buď aspoň trochu chlap a prijmi ten zápas," odkázal raper Marpo Karlosovi cez svoje sociálne siete.

"Podľa mňa si si jednoducho uvedomil, že dostaneš cez pi*u a pôjdeš na zem. Nechceš stratiť ten svoj hajpíček, že v Oktagone je iba jeden kráľ, čo je vlastne reálne Attila. To vieme všetci. Buď chlap a prijmi ten zápas. Už sme predali tisíce lístkov a myslím si, že by to ľudí veľmi sklamalo...," dodal Marpo, ktorý bude 21. mája čakať na Terminátora v ringu.

Marpov ostrý odkaz nezostal bez reakcie. Karlos Vémola si myslí, že raper by si mal dávať pozor na jazyk.

„Marpo, zatiaľ čo ty máš blbé reči na Instagrame, tak ja makám v posilňovni. Myslím si, že ti asi niekto povedal, že nie som úplne zdravotne v poriadku. Teraz máš preto silné reči, ale mýliš sa,“ reagoval Karlos Vémola na svojom Instagrame.

Terminátor prezradil, že momentálne trénuje trojfázovo.

„Dávam sa dokopy a rozhodne sa v máji objavím v ringu. Takže ty začni makať, pretože ja už teraz trénujem trojfázovo. Každý deň od rána do večera makám a sľubujem ti, že sa pripravujem na prvý životný knokaut.

Ty máš pravdu v jednej veci. Tisíce ľudí si kúpili lístok, tak ich nesklam, aby ten knokaut neprišiel už v prvom kole. Takže namiesto hlúpych rečí viac trénuj!" dodal Karlos Vémola.