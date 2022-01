Vlhová sa dočkala pódia v Kronplatzi: Som nahnevaná sama na seba!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) si vybojovala najlepší výsledok v súťažiach Svetového pohára v talianskom stredisku Kronplatz.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V utorňajšom obrovskom slalome neudržala vedenie z prvého kola, no druhým miestom si pred odletom na zimné olympijské hry overila aj fazónu v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne.

Vlhovú zdolala jedine víťazná Švédka Sara Hectorová o 15 stotín sekundy, tretia skončila Francúzka Tessa Worleyová s mankom +0,52 s. V Kronplatzi bola Vlhová doteraz najvyššie štvrtá pred tromi rokmi, vlani obsadila dvanástu pozíciu. "Konečne som tu skončila na pódiu, veľmi sa z toho tešíme. V prvom kole boli najmä svetelné podmienky úplne iné, mali sme viac slnka. Druhé kolo bolo viac v tieni, veľa sme toho nevideli, plus trať už bola rozbitejšia, takže to bol veľký boj.

Som nahnevaná sama na seba, lebo som chcela zvíťaziť. Na druhej strane, druhé miesto je úžasné. Naozaj sme veľa trénovali, momentálne sa v obrovskom slalome aj všeobecne cítim veľmi dobre. Som silná, verím si, takže na ZOH pôjdeme s dobrými pocitmi," hodnotila Vlhová pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL).

V tejto sezóne vyrovnala svoj najlepší výsledok v "obráku", druhá bola aj koncom decembra v Lienzi a tretia v ouvertúre v Söldene. Ešte v utorok sa presúvala v rámci Talianska, kde bude v najbližších dňoch trénovať slalom, v ktorom v tejto zime dominuje. Do Pekingu cestuje 30. januára. "Idem krok za krokom. Boli to moje posledné preteky pred ZOH. Teraz nasleduje olympiáda, už myslím na ňu," dodala 26-ročná Slovenka.

S generálkou bol spokojný aj asistent trénera Matej Gemza: "Erta nie je jednoduchý kopec, ale párkrát sme tu už boli, Peťa má skúsenosť. Uplynulé roky nám nevyšli v spodnej časti, tento rok znovu prejavila svoju stabilnú formu a výkonnosť. Predviedla dve dobré jazdy, v tej druhej škoda spodku, kde mohla ísť lepšie, ale ináč sme spokojní.

Prvé kolo sa išlo zrána, trať bola oveľa tvrdšia. V druhom kole bola mäkšia, plus mala horšie štartové číslo 30. Trať bola rozbitejšia a nemohla ísť úplne svoju stopu. Spravila malú chybu, musíme si to zanalyzovať večer na videu, aby sme vedeli presne, kde to bolo. Technicky predviedla veľmi dobré jazdy, aj jej mentalita a agresivita boli na správnej úrovni. Bojovala do poslednej brány. Hectorová má fantastickú a stabilnú formu, v spodnej pasáži druhého kola išla čistejšie a to rozhodlo."