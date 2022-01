Tragický koniec bývalej hviezdy NFL († 43): Nájdený mŕtvy v cele

Podľa amerických médií je príčina smrti bývalého amerického futbalistu nateraz predmetom vyšetrovania. Hovorca Väzenského úradu USA povedal novinárom, že Savii bol vo svojej cele nájdený bez známok života a po transporte do nemocnice sa správa o jeho úmrtí potvrdila. Cudzie zavinenie zatiaľ dokázané nebolo.

Američan mal za sebou veľmi úspešnú kariéru. Po jej konci sa však dostal do nemalých problémov so zákonom. V roku 2019 bol kvôli viacerým trestným činom zadržaný a hrozil mu niekoľkoročný trest.

Mal byť členom organizovaného zločineckého gangu obchodujúceho s metamfetamínom, polícia u neho našla taktiež niekoľko nelegálnych strelných zbraní.

Saousoalii "Junior" Siavii, 43, was found dead Thursday afternoon at the U.S. Penitentiary in Leavenworth, Kansas. https://t.co/f1wd6xHy3I