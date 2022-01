Skúsený Vlhovej tréner Mauro Pini o ZOH: Slovensko budem hrdo reprezentovať!

Už sa to pomaly blíži! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) sa po zisku malého glóbusu za slalom začína postupne koncentrovať na ZOH v Pekingu, na ktorých nastúpi s veľkými očakávaniami. Veľké ambície potvrdil aj tréner Mauro Pini (56), pre ktorého bude Čína už štvrté olympijské dobrodružstvo.

Pini je síce Švajčiar, no na ZOH v Pekingu bude reprezentovať Slovensko so vztýčenou hlavou. „Olympiáda je pre mňa naozaj niečo obrovské. Nebojím sa povedať, že je to podujatie, ktoré vám môže zmeniť život. Ak sa vám podarí získať zlatú medailu, ste šampiónom na celý život. Niektorí športovci dostanú jednu, dve, niektorí možno aj tri...

Jedny preteky za jedno podujatie. Jedna minúta. Musíme byť pripravení. Táto olympiáda bude naozaj špecifická, pretože nikto predtým na tej zjazdovke nepretekal. Bude to pre všetkých nové,“ uviedol Pini a jedným dychom pokračoval.

„Určite budem slovenské farby nosiť hrdo. Som neskutočne pyšný na to, že môžem reprezentovať Slovensko na ZOH. Aj pre nás trénerov je olympiáda niečo magické. Petra je na Slovensku pod veľkým drobnohľadom. Z toho si však hlavu nelámeme. Sústredíme sa na naše ciele. Petra je svetová šampiónka, čo všetkým už dávno ukázala. Verím, že budeme pripravení, aj keď úspech dnes vám negarantuje úspech aj zajtra,“ dodal Pini, ktorý by v Číne rád zopakoval úspech z roku 2014.

V ruskom Soči vtedy doviedol Tinu Mazeovú k dvom zlatým medailám. „Pre mňa bude toto už štvrtá olympiáda a môžem povedať, že v konečnom dôsledku je to všetko na pretekároch. Ja môžem urobiť svoju prácu čo najlepšie a dúfať v skvelý výsledok. S Tinou to bolo obdobné, ako to bude s Petrou tento rok. Detaily sú až príliš podobné, takže verím, že to môže dopadnúť tak ako v Soči,“ uzavrel Pini.

Pini: 4. olympiáda v 4. drese

2006 - Turín: María José Rienda Contrerasová

2010 - Vancouver: Švajčiarsko - mužská reprezentácia

2014 - Soči: Slovinsko - Tina Mazeová získala dve zlaté medaily

2022 - Peking: Slovensko - ???