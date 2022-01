Petra Vlhová predviedla v super-G bojovný výkon: Predstihla aj veľkú favoritku!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) obsadila vo svojom prvom super-G sezóny 18. miesto.

V nedeľňajších pretekoch v Zauchensee sa tešila z víťazstva Talianka Federica Brignoneová, ktorá dosiahla čas 1:10,84 minúty. Druhá skončila Corinne Suterová zo Švajčiarska s tesným mankom štyri stotiny sekundy a tretia finišovala Ariane Rädlerová z Rakúska (+0,17 s).

Líderke celkového poradia disciplíny Sofii Goggiovej z Talianska preteky nevyšli a obsadila 19. priečku.

Tridsaťjedenročná Brignoneová si pripísala na konto už osemnáste víťazstvo vo Svetovom pohári a šieste v super-G.

Práve v tejto disciplíne zaknihovala posledné tri triumfy, pred Zauchensee vyhrala v prebiehajúcej sezóne aj v St. Moritzi a v uplynulej vo Val di Fassa. "Som veľmi šťastná. Mám pocit, že dnes nepredviedol nikto perfektnú jazdu, každá niekde chybovala. Momentálne sa cítim lepšie v super-G ako v obrovskom slalome, získala som v ňom viac," povedala víťazka pre RTVS.

V nedeľu predviedla čistú jazdu, držala si ideálnu stopu a najmä v prostrednej časti išla veľmi rýchlo. Na treťom medzičase bola jasne najlepšia a v cieli bola o 17 stotín sekundy rýchlejšia ako dovtedajšia líderka Rädlerová, ktorá si pripísala prvé pódium v kariére.

Z ďalších pretekárok dokázala Talianku ohroziť už len Suterová, bola veľmi blízko, no stratila práve v prostrednej časti a nakoniec jej chýbali na víťazku štyri stotiny sekundy. Goggiová si po tvrdom páde v sobotňajšom zjazde pripísala 19. miesto a v hodnotení disciplíny má náskok pred Brignoneovou už len päť bodov.

Vlhová absolvovala po sobotnom zjazde druhý štart v rýchlostných disciplínach v tomto ročníku SP a prvý v super-G. Na trať sa postavila s číslom 4 a od úvodu sa snažila o agresívnu jazdu, na treťom medzičase bola priebežne prvá, no záverečný úsek nezvládla podľa predstáv a po chybe prišla do cieľa so stratou.

"Išlo sa mi celkom dobre i napriek tomu, že som urobila veľkú chybu, tak pocit bol dobrý. V podstate som išla neskoro a potom som nestíhala ďalšie bránky. Tréneri mi hovorili, aby som si zobrala viac miesta nad bránkou, ale bohužiaľ, urobila som chybu. Boli to moje prvé preteky v tejto sezóne, takže sme spokojní," povedala Vlhová vo videu Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).

Na víťaznú Brignoneovú mala manko 90 stotín sekundy a obsadila 18. miesto. Pripísala si tak trinásť bodov do hodnotenia SP a v celkovom poradí sa z druhého miesta opäť priblížila k vedúcej Mikaele Shiffrinovej, ktorá v Zauchensee neštartovala. Po nedeli stráca na Američanku už len 37 bodov.

Super-G v Zauchensee:

1. Federica Brignoneová (Tal.) 1:10,84 min, 2. Corinne Suterová (Švaj.) +0,04 s, 3. Ariane Rädlerová (Rak.) +0,17, 4. Marta Bassinová (Tal.) +0,43, 5. Tessa Worleyová (Fr.) +0,51, Laura Gaucheová (Fr.) +0,51, 7. Alice Robinsonová (N.Zél.) +0,53, 8. Elena Curtoniová (Tal.) +0,59, 9. Ester Ledecká (ČR) +0,60, 10. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,64, ... 18. Petra VLHOVÁ (SR) +0,90

Celkové poradie SP (22 z 37):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 966 b, 2. VLHOVÁ 929, 3. Sofia Goggiová (Tal.) 669, 4. Sara Hectorová (Švéd.) 582, 5. Brignoneová 547, 6. Gutová-Behramiová 469

Poradie v super-G (5 z 9):

1. Goggiová 332 b, 2. Brignoneová 327, 3. Elena Curtoniová (Tal.) 248, 4. Gutová-Behramiová 206, 5. Shiffrinová 205, 6. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 172, ... 42. VLHOVÁ 13