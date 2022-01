Slovenský gólman Zernovič strojcom úspechu proti Litve: Užili sme si to, vďaka Košice!

Skvelá práca, bravó! Slováci sa na ME v Košiciach dočkali vytúženého víťazstva, keď zaslúžene zdolali Litvu 31:26.

Výborný kolektívny výkon s niekoľkými individualitami ocenili aj diváci. Jedným zo strojcov úspechu bol brankár Marián Žernovič (30), ktorý tím podržal aj podľa trénera Petra Kukučku najmä v prvom polčase.

"V tejto skvelej atmosfére sme si to užívali. Diváci nám fandili od začiatku až do konca. Nebol to ľahký zápas, lebo prvý polčas nám vyšiel, no potom sme to mali ťažké. Litva doťahovala a nevzdávala sa," povedal náš gólman, ktorý hneď niekoľkokrát súperovi ukázal, že je naozaj mužom na svojom mieste.

"Podali sme tímový a bojovný výkon. Po zmene strán sme takticky dobre bránili a aj vďaka môjmu kolegovi Teovi Paulovi, ktorý mal veľmi dobré zákroky, sme zaslúžene vyhrali. Prišla aj kríza, no nedarilo sa len nám brankárom, snažili sa aj naši spoluhráči v útoku.

Hoci nie sme zvyknutí až na takú 31-gólovú nádielku, skôr bránenie vzadu, ale tešíme sa. Bol to zápas o všetko a užili sme si to! Chceli sme aj s Nórmi, ale tí majú inú kvalitu a silu," spomenul Žernovič. Na margo pondelkového záverečného vystúpenia v skupine F proti Rusku utrúsil len toto:

"Pôjde o všetko, kto z koho! Po správnej regenerácii sa sústredíme len na seba a dáme do toho všetko. Treba zopakovať výkon proti Litve, vyvarovať sa výpadkov v hre a pridať čosi navyše."