Dokázali to! Slováci vyhrali dôležitý duel na ME

Hádzanári Slovenska sú stále v hre o postup do hlavnej fázy domácich ME.

V sobotu si v dôležitom súboji F-skupiny v košickej Steel Aréne poradili s Litvou 31:26 a zaznamenali svoje historicky prvé víťazstvo na európskom šampionáte.

Slováci si pripísali do tabuľky prvé dva body a o postupovú miestenku budú bojovať v priamom súboji s Ruskom v pondelok o 18.00 h. Zverenci kouča Petra Kukučku predtým vo štvrtok prehrali v prvom stretnutí s favorizovaným Nórskom 25:35. Do hlavnej fázy sa zo základnej skupiny prebojujú dva tímy.

Proti Litve si domáci pripravili cestu za triumfom už v prvom polčase, po veľmi dobrom výkone ho vyhrali o sedem gólov a po zmene strán si jednoznačný náskok nenechali vziať. Najlepším strelcom slovenského tímu bol opäť Tomáš Urban so siedmimi gólmi a vyhlásili ho aj za hráča zápasu.

Až pri svojej štvrtej účasti na ME a celkovo v jedenástom zápase medzi európskou elitou dosiahli slovenskí reprezentanti svoje prvé víťazstvo, doteraz mali na konte deväť prehier a jediný bod za remízu 21:21 zo súboja s domácim Srbskom na ME 2012. Slováci výhrou proti Litve zároveň ukončili dva roky trvajúcu desaťzápasovú sériu prehier na medzinárodnej scéne.

F-skupina (Košice):

Slovensko - Litva 31:26 (15:8)

Zostava a góly SR: Žernovič, Paul- T. Urban 7/3, Hruščák 6, Slaninka 2, Ďuriš 1, Prokop 3, Péchy 3, Rábek 3, Hniďák, Kalafut 3, Briatka, Mikita, Macháč, Potisk 3, Kováčech. Najviac gólov Litvy: Malašinskas 8/3, Barbarskas 4. Rozhodovali: Nikolov, Načevski (obaja Maced.), vylúčenia: 8:4, ČK: 59. Slaninka po treťom vylúčení, 7m hody: 4/3 - 7/3, 1504 divákov

Slováci v zostave už aj s navrátilcom Rábekom odštartovali sľubne - Prokop sa po necelej polminúte presadil z prvého útoku svojho tímu, v bránke potom "čaroval" Žernovič a po dvoch presných zásahoch Urbana za sebou viedli domáci na začiatku 8. minúty o tri góly 5:2. Kukučkova ekipa pôsobila kompaktne v obrane, vpredu si zodpovedne pripravovala pozície na zakončenie a Potisk v 11. minúte zvýšil na 7:3. V búrlivej atmosfére košickej haly si slovenský tím udržiaval štvorgólový náskok, po vylúčení Slaninku sa však Litovčania priblížili na rozdiel dvoch (9:7). Domáci však boli "nabudení", v ofenzíve bral streľbu na svoje plecia Hruščák a keď sa v 24. minúte presadil delovkou aj Prokop, viedol jeho tím po štvorgólovej šnúre už výrazne o šesť gólov 13:7. Žernovič v závere polčasu zlikvidoval sedmičku najväčšej hviezdy súpera Malašinskasa a potom aj ďalšiu v podaní Pletu a Slováci aj vďaka nemu išli na prestávku už s plusom siedmich gólov (15:8).

Prvý gól druhého dejstva zaznamenal Kalafut pri vlastnom oslabení strelou cez celé ihrisko do prázdnej bránky. Litovčania v snahe zvrátiť nepriaznivý vývoj viditeľne zrýchlili prechod do útoku a v 40. minúte sa po zlom striedaní domácich priblížili po góle kapitána Babarskasa na rozdiel piatich gólov - 16:21. Slováci sa v útoku presadzovali čoraz ťažšie a opäť Babarskas o chvíľu neskôr stlačil náskok súpera na štyri góly, takže kouč domácich musel regovať oddychovým časom. Hneď po ňom upokojil spoluhráčov gólom Slaninka, parádnym zákrokom Žernovič a Rábek v 44. minúte zvýšil na 23:17. Litovčania nezložili zbrane a zdramatizovali koncovku, po presnej strele Petreikisa to bolo v 48. minúte už iba o tri góly 24:21. Slováci však záver zvládli - nestratili hlavu, hrali koncentrovane a aj vďaka zákrokom druhého brankára Paula ešte zvýraznili svoj náskok. Ich trojgólovú šnúru zavŕšil v 54. minúte Slaninka zásahom na 28:22 a definitívne zlomil odpor súpera. Litovčania sa necelé tri minúty pred koncom ešte dokázali dostať na rozdiel štyroch gólov (24:28), ale na body už nedostali šancu pomýšľať.

Tabuľka:

1. Nórsko 1 1 0 0 35:25 2

2. Rusko 1 1 0 0 29:27 2

3. SLOVENSK0 2 1 0 1 56:61 2

4. Litva 2 0 0 2 53:60 0

Ďalší program zápasov F-skupiny:

sobota 15. januára:

20.30 h Nórsko – Rusko

pondelok 17. januára:

18.00 h SLOVENSKO – Rusko

20.30 h Litva – Nórsko