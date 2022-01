Vlhová skresala náskok Shiffrinovej: Po páde najväčšej favoritky mala obavy!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) absolvovala prvý zjazd Svetového pohára po necelom roku.

V sobotnej súťaži v rakúskom Zauchensee obsadila 26. miesto s odstupom 2,27 sekundy za víťaznou Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou.

Pred zimnými olympijskými hrami začína skúšať aj rýchlostné disciplíny a ako bonus skresala náskok Američanky Mikaely Shiffrinovej na čele celkového poradia prestížneho seriálu na 50 bodov.

Dvadsaťšesťročná Slovenka celkovo štartovala v štrnástom zjazde SP v kariére, 26. priečka je jej druhý najhorší výsledok v kráľovskej disciplíne.

V porovnaní s oboma tréningami však mala menšiu stratu na najrýchlejšiu pretekárku. "Jazdíme tú istú trať, je normálne, že keď ideme tri alebo štyrikrát, zlepšenie tam asi musí byť. Som rada, že sa zlepšujem.

Dôležité bolo mať dobrý pocit a užiť si to. Každou jazdou sa snažím zlepšovať a byť rýchlejšia. Samozrejme, chce to čas a hlavne jazdenie," povedala vo videu Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) obhajkyňa veľkého glóbusu, ktorá bola na štarte bezprostredne po páde najväčšej favoritky Sofie Goggiovej z Talianska:

"Zastavili ma a pýtala som sa, či je všetko v poriadku, tak mi povedali, že áno. Je to súčasť nášho športu, bola som pokojná, počkala som a potom som išla."

Vlhová sa na dlhé lyže presunula po tom, ako sa v doterajšom priebehu zimy sústredila na technické disciplíny.

V krátkom termínovom slede na prelome rokov v nich štartovala na podujatiach v Lienzi, Záhrebe, Kranjskej Gore aj Schladmingu: "Je to úplne iné, nedá sa to moc porovnávať. Pre mňa ako slalomárku je veľmi ťažké nájsť správnu líniu. Už som to veľakrát vravela, slalom sa točí na štyroch a zjazd na tridsiatich metroch. Trochu sa hľadám v odhade, kedy mám začať oblúk, akú líniu mám ísť, či viac doprava alebo doľava."

Vlhová pred dvoma rokmi v Altenmarkte-Zauchensee nedokončila super-G do kombinácie. Práve superobrovský slalom je na programe v nedeľu o 11.30 h: "Možno by mi to mohlo ísť trochu lepšie ako zjazd, ale očakávania tam nie sú. Dlho som to nejazdila, budú to moje prvé preteky v super-G v tejto sezóne. Som nohami na zemi, uvidíme, ako to bude v nedeľu."