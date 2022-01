Slovenskí hádzanári sú v Košiciach vďační aj za štvrtinovú kapacitu: Jeleň Tricky zaplnil arénu!

Aj málo môže byť dosť! Košická Steel aréna na európskom šampionáte hádzanárov praská vo švíkoch. Samozrejme, v rámci pandemických možností. Hoci z takmer 8,5-tisícovej kapacity hľadiska sú až tri štvrtiny prázdne, opticky nie celkom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Maskovanie obsadenosti haly v podobe účasti papierového maskota jeleňa Trickyho nie je zlý nápad.

Veľkou kuriozitou je, že v susednom Maďarsku, ako u spoluorganizátora ME, také prísne opatrenia hygienikov ako u nás nie sú, takže tam majú plný dom fanúšikov s kapacitou 20 000 miest. Naši reprezentanti, ale aj priaznivci im to môžu len závidieť!

„Ja osobne si to v Košiciach užívam. Sme vďační všetkým divákom, ktorí nás povzbudzujú a tlačia do útoku. Chceme ich odmeniť len dobrým výsledkom,“ povedal už po úvodnom stretnutí s Nórskom (25:35) najlepší strelec so 6 gólmi Tomáš Urban (32).

Ďalší východniar v slovenskom drese a navyše vo svojej premiére Marek Hniďák (20), mal podobné postrehy: „Užívame si to, ale musíme pridať. S Nórmi sme hrali vyrovnaný polčas, pričom možno sme nastúpili proti budúcim majstrom Európy!

Chceme hrať aj naďalej svoju hru, ale keďže do hľadiska nemôže prísť viac divákov, vyberať si nemôžeme. Ak by bolo plné a kotol by vrel, viac by nám to pomohlo. Tešíme sa však aj z toho, čo je možné. Verím, že fanúšikovia budú verní a tí, čo majú kúpené vstupenky, nás len vyburcujú k maximálnemu výkonu.“

Sme hrdí na maskota

Fanúšikov v hľadiskách ME zabáva jeleň s menom Tricky. „Rád sa zabáva, je priateľský, otvorený. Nerád sa nudí. Naopak, rád je stredobodom pozornosti.

Sme naňho patrične hrdí, lebo musím povedať, že po dohode s maďarským organizačným výborom vzišiel nápad ohľadom maskota z našej strany,“ uviedol predseda organizačného výboru slovenskej časti ME Martin Simonides.