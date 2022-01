Bravúrna Vlhová za sebou nechala všetky súperky! Petra je pred druhým kolom v najlepšej pozícii

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa usadila na čele po 1. kole utorňajšieho nočného slalomu Svetového pohára.

V rakúskom Schladmingu viedla o 27 stotín sekundy pred Nemkou Lenou Dürrovou, priebežne tretie boli Švajčiarka Wendy Holdenerová a Kanaďanka Ali Nullmeyerová s mankom 0,35 s.

Dvadsaťšesťročná Vlhová v tejto sezóne v slalome dominuje, keď zvíťazila v piatich z predchádzajúcich šiestich súťaží, v nedeľu sa radovala v slovinskej Kranjskej Gore. Do Schladmingu sa preteky presunuli pre vysokú sedemdňovú incidenciu prípadov ochorenia COVID-19 vo Flachau.

Slovenka so štartovým číslom 1 otvorila súťaž na slávnej zjazdovke Planai, kde sa tradične koná najprestížnejší slalom mužskej sezóny. Na čistej trati pod umelým osvetlením išla bez viditeľnejšej chyby a zároveň dostatočne agresívne. Diktovala si tempo, najväčší náskok pred súperkami získala v spodnej pasáži.

"Išlo sa mi celkom dobre, neurobila som žiadnu výraznú chybu. Tento slalom je dosť krátky, okolo 45 sekúnd, takže sú malé rozstupy. Podložka bola super, nepodlievali to vodou, aby to nebolo také ťažké, ako to majú muži. Sneh je však strašne agresívny, trocha som sa bála špicara, lebo to chytá lyže. V druhom kole (20.45 h) budú ryhy, keďže pôjdem posledná, ale myslím si, že podmienky budú dobré," povedala Vlhová pre RTVS.

Hneď po Vlhovej vyrazila jej najväčšia rivalka Mikaela Shiffrinová z USA, ani ona nespravila výraznejšiu chybu, ale chýbala jej potrebná dynamika a postupne naberala stratu. V cieli zaostala o 42 stotín sekundy. Na Schladming má pritom krásne spomienky, v roku 2013 tam získala prvý zo štyroch titulov majsterky sveta v tejto disciplíne.

Bližšie k Vlhovej figurovali Dürrová, Holdenerová, ale aj Nullmeyerová z druhej žrebovanej skupiny 8-15. Z elitnej žrebovanej sedmičky nedokončili prvé kolo Švajčiarka Michelle Gisinová ani Švédka Anna Swennová Larssonová.