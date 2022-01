Vémola mal milencovi partnerky uštedriť niekoľko faciek: Ovplyvní to jeho profesionálnu kariéru?

Známy český MMA zápasník na sociálnych sieťach oznámil, že údajného milenca svojej partnerky Lely Ceterovej prefackal. To by si ako profesionálny bojovník za žiadnych okolností dovoliť nemal.

„Nikoho som nebil, pánovi Kaiserovi som dal dve facky, za ktoré sa ospravedlňujem, ale myslím, že by ho mala prefackať jeho žena,“ prehlásil „terminátor“ ako bojovníka prezývajú na svojom Instagrame.

Aj nevinné dve facky by však mohli pre Karlosa Vémolu znamenať v organizácii Oktagon MMA problém. Na konci roku 2020 sa riešil podobný, aj keď o čosi závažnejší problém s dvojicou Tadeáš Růžička a Leo Brichta. Obaja menovaní sa vtedy mali zúčastniť bitky chuligánov medzi fanúšikmi Slavie Praha a Opavy.

Spolumajiteľ a promotér organizácie Ondřej Novotný sa v tej dobe vyjadril na adresu dua hriešnikov veľmi stručne. „Nezlučuje sa to s tým, byť športovou hviezdou. Verím, že to bolo naposledy a už to nebudeme musieť riešiť. Pokiaľ áno, jedine razantnou cestou.“

Obaja bojovníci však napokon vyviazli zo spomínaného incidentu bez akéhokoľvek trestu. Bude organizácia tentokrát riešiť správanie sa jednej zo svojich najväčších hviezd?