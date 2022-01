O život prišiel olympijský medailista († 29): Atlétovi sa stala osudnou dopravná nehoda

Lendore debutoval na seniorskom svetovom šampionáte v roku 2011. Trikrát štartoval na olympijských hrách vrátane minuloročného Tokia. V medailovej zbierke mal bronzy z halových majstrovstiev sveta v rokoch 2016 a 2018. Ďalšie úspechy už nepridá.

„Slová nemôžu dostatočne vyjadriť náš smútok zo zničujúcej a predčasnej straty trojnásobného olympionika a bronzového medailistu z olympijských hier i majstrovstiev sveta Deona Lendoreho, ktorý bol pre nás inšpiráciou a motiváciou na dráhe i mimo nej,“ uviedol národný olympijský výbor v tlačovej správe.

